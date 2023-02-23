В Киевской области ПВО сбила российский беспилотник – Игнат

"В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до отбоя", – говорится в сообщении.

В 12.07 в области был объявлен отбой воздушной тревоги.

В эфире общенационального телемарафона, который транслировало "Суспільне", спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ПВО сбила беспилотник.

"Работа противовоздушной обороны, обычный день в воюющей стране. Разведывательный беспилотник посетил Киевскую область. Отработали успешно, "приземлили" его. Будут смотреть уже, что это за БПЛА, какого типа. Очевидно, что это разведчик, который пытался что-то выведать: возможно, какие-то новые для себя вещи, чего они еще не знают", – сказал Игнат.