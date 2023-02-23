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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области ПВО сбила российский беспилотник – Игнат

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Игнат сообщил, что ПВО отработала удачно
Игнат сообщил, что ПВО отработала удачно
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В Киевской области днем 23 февраля сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба областной военной администрации.

"В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до отбоя", – говорится в сообщении.

В 12.07 в области был объявлен отбой воздушной тревоги.

В эфире общенационального телемарафона, который транслировало "Суспільне", спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ПВО сбила беспилотник.

"Работа противовоздушной обороны, обычный день в воюющей стране. Разведывательный беспилотник посетил Киевскую область. Отработали успешно, "приземлили" его. Будут смотреть уже, что это за БПЛА, какого типа. Очевидно, что это разведчик, который пытался что-то выведать: возможно, какие-то новые для себя вещи, чего они еще не знают", – сказал Игнат.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 февраля 2023 года, составили около 145 850 военных, 3350 танков, 299 самолетов, 287 вертолетов, 2029 беспилотников оперативно-тактического уровня и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, ПВО, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины, воздушная тревога, Юрий Игнат
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