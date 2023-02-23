"Войска должны были оказаться в Киеве до 14.55 24 февраля". BBC рассказала, почему в начале войны возле Киева потерпела крах 56-километровая колонна оккупантов

Спустя три дня после начала вторжения России в Украину в 2022 году спутник на севере страны зафиксировал огромную линию бронетехники протяженностью 15,5 км. Спустя 48 часов после первой спутниковой фотографии, 28 февраля, колонна техники выросла до 56 км, напоминает издание.

Журналисты поговорили с десятками свидетелей, включая военнослужащих, национальные и международные разведывательные службы, гражданских, ветеранов и территориальную оборону, которые каким-либо образом были связаны с этой колонной. Они также получили доступ к российским картам и документам с планом действий.

По данным Вооруженных сил Украины, колонна состояла из 10 российских батальонно-тактических групп. Их задача была войти в Украину, захватить столицу и устранить правительство. Говоря на военном языке: атака обезглавливания. Один российский документ, с которым ознакомились журналисты, показывает график этого плана.

"После того, как первый батальон зашел в Украину в 4.00 24 февраля, войскам приказали идти прямо на окраины Киева, где они должны были оказаться до 14.55. Несколько батальонов должны были продвигаться в Гостомель, к северу от Киева, чтобы поддержать войска, заброшенные по воздуху для захвата аэропорта", – говорится в статье.

Успех атаки в значительной степени зависел от ее секретности и скорости, пишет "BBC News Україна". По данным британского Королевского института объединенных служб, российские солдаты могли получить преимущество над украинскими силами севернее Киева в 12 раз. Однако секретность также имела и обратную сторону – большинство командиров получили приказы всего за 24 часа до вторжения.

На тактическом уровне это сделало их уязвимыми, говорится в статье. Им не хватало пищи, горючего, карт, снаряжения для зимней погоды. Они были без соответствующих средств коммуникации, испытывали нехватку боеприпасов. Из-за плохой подготовленности танки застревали в грязи. Из-за этого они были вынуждены выехать на асфальтированные дороги и сгруппироваться в одну большую колонну, которая встала в одной огромной пробке и быстро была замечена.

Когда колонна выросла до 56 км, в ней собрались до 1 тыс. танков, 2,4 тыс. мотопехотных машин и 10 тыс. личного состава, а также десятки грузовиков с продовольствием, топливом, нефтью и боеприпасами. Кроме того, россияне недооценили уровень сопротивления, говорится в статье. Военные и добровольцы били по российским машинам всем, чем могли, и поджигали их.

В отличие от украинцев, российские силы неоднократно проявляли свою неспособность принимать быстрые решения на местах, говорится в статье. Военный из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал, что они захватили ящик с документами, в которых был обозначен весь план оккупантов. Средства навигации россиян были очень устаревшими. После вторжения украинцы неоднократно находили карты, оставленные российскими войсками, датированные 1960–1970 годами.

Одной из успешных тактик украинского сопротивления было взорвать мосты и дамбы перед колонной, сообщает "BBC News Україна". Оккупанты были вынуждены менять маршруты и без налаженной связи оставались практически беспомощными. Неподалеку от Киева колонна была вынуждена остановиться. Спустя четыре недели россиянам пришлось отступать. Очень много российской техники было уничтожено.