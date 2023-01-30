СБУ завершила расследование против командира отряда Нацгвардии РФ. Его обвиняют в том, что он взял в заложники и угрожал оружием несовершеннолетнему в Киевской области

Расследование вела СБУ, обвинительный акт в порядке специального (заочного) досудебного расследования направили в суд ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Следствие велось в отношении командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Как установили в СБУ, обвиняемый во время временной оккупации поселка Бабинцы Бучанского района вместе с сослуживцами устроил незаконный допрос несовершеннолетнего.
"Угрожая потерпевшему оружием, он требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей теробороны. Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где по его приказу военнослужащие РФ схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос. После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию о ВСУ", – говорится в сообщении.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.
Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилья, инфраструктуры и совершили массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийства людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.