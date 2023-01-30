СБУ завершила расследование против командира отряда Нацгвардии РФ. Его обвиняют в том, что он взял в заложники и угрожал оружием несовершеннолетнему в Киевской области

Часть Киевской области была в оккупации около месяца Фото: EPA

Расследование вела СБУ, обвинительный акт в порядке специального (заочного) досудебного расследования направили в суд ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Следствие велось в отношении командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как установили в СБУ, обвиняемый во время временной оккупации поселка Бабинцы Бучанского района вместе с сослуживцами устроил незаконный допрос несовершеннолетнего.

"Угрожая потерпевшему оружием, он требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей теробороны. Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где по его приказу военнослужащие РФ схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос. После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию о ВСУ", – говорится в сообщении.