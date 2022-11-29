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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора объявил о подозрении шестерым военным РФ, которые грабили и жестоко обращались с жителям Киевской области во время оккупации

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Российским военным объявили о подозрении
Российским военным объявили о подозрении
Фото: gp.gov.ua

Украинское следствие объявило о подозрении еще шестерым российским военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 29 ноября.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Богдановка Киевской области российские солдаты жестоко обращались с мирными жителями, угрожая оружием и применяя силу.

"Они грабили их имущество – бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, антиквариат, белье, предметы гигиены и духи. Также оккупанты забирали у местных жителей деньги, продукты питания, алкоголь", – говорится в сообщении.

Отступая из Киевской области, оккупанты вывезли украденное на территорию России.

Им объявили о подозрении по ч. 1. ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
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