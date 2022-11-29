Офис генпрокурора объявил о подозрении шестерым военным РФ, которые грабили и жестоко обращались с жителям Киевской области во время оккупации

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Богдановка Киевской области российские солдаты жестоко обращались с мирными жителями, угрожая оружием и применяя силу.

"Они грабили их имущество – бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, антиквариат, белье, предметы гигиены и духи. Также оккупанты забирали у местных жителей деньги, продукты питания, алкоголь", – говорится в сообщении.

Отступая из Киевской области, оккупанты вывезли украденное на территорию России.

Им объявили о подозрении по ч. 1. ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).