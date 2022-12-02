Двоих российских военных суд в Украине приговорил к 12 годам тюрьмы за пытки жителей Киевской области

По данным Офиса генпрокурора, подсудимые избивали и пытали жителей села в Киевской области во время оккупации Фото: EPA (архив)

В сообщении говорится, что приговор вынесен "в порядке специального судебного рассмотрения" – то есть, вероятно, заочно, в отсутствие обвиняемых.

Как отметили в ведомстве, прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ воинской части №46108 из города Улан-Удэ, находясь в селе Бузово Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с местным населением, среди которого были женщины и дети.

"Военные страны-агрессора ворвались в частный дом. Угрожая оружием, они избивали и пытали четырех мужчин на глазах у женщин и малолетних детей, в отношении которых также угрожали применить оружие. После издевательств и угроз они завладели деньгами и ценными вещами, принадлежащими потерпевшим", – говорится в сообщении.

Оба военнослужащих РФ признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).