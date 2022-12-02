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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двоих российских военных суд в Украине приговорил к 12 годам тюрьмы за пытки жителей Киевской области

По данным Офиса генпрокурора, подсудимые избивали и пытали жителей села в Киевской области во время оккупации
По данным Офиса генпрокурора, подсудимые избивали и пытали жителей села в Киевской области во время оккупации
Фото: EPA (архив)

Двое российских военнослужащих признаны виновными в пытках жителей Бучанского района Киевской области во время оккупации и приговорены к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

В сообщении говорится, что приговор вынесен "в порядке специального судебного рассмотрения" – то есть, вероятно, заочно, в отсутствие обвиняемых. 

Как отметили в ведомстве, прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ воинской части №46108 из города Улан-Удэ, находясь в селе Бузово Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с местным населением, среди которого были женщины и дети.

"Военные страны-агрессора ворвались в частный дом. Угрожая оружием, они избивали и пытали четырех мужчин на глазах у женщин и малолетних детей, в отношении которых также угрожали применить оружие. После издевательств и угроз они завладели деньгами и ценными вещами, принадлежащими потерпевшим", – говорится в сообщении.

Оба военнослужащих РФ признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Теги: оккупация, Киевская область, пытки, приговор, война России против Украины, Улан-Удэ, суд, Офис генпрокурора, российские военные, российские оккупанты
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