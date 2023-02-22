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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От восьми до 12 лет лишения свободы. Украинский суд вынес приговоры четырем информаторам РФ

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СБУ задержала информаторов в ходе спецопераций в Киевской и Донецкой областях
СБУ задержала информаторов в ходе спецопераций в Киевской и Донецкой областях
Фото: ssu.gov.ua

Суд вынес приговоры четырем коллаборантам РФ. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 22 февраля.

В СБУ сообщили, что осужденные собирали разведданные о дислокации сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донецкой области.

"В первую очередь их интересовали места базирования подразделений украинских войск на территории столичного региона, а также на лиманском и авдеевском направлениях. Развединформация потребовалась российским оккупантам для подготовки и ведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. В результате вражеских обстрелов зафиксированы факты попадания российских ракет в здания социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке Украины", – говорится в сообщении.

СБУ задержала их ходе спецопераций на территории Киевской и Донецкой областей. Один из осужденных пытался выявить и передать оккупантам координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Еще один преступник был задержан в деоккупированном Лимане.

"Именно по его наводке оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу и местную школу. Другая злоумышленница задержана в Киеве. После начала полномасштабного вторжения она фиксировала места дислокации ВСУ в столице и отсылала соответствующие локации агрессору через закрытый Telegram-канал. Также тюремное заключение получил житель Покровска, который передавал российской спецслужбе сведения о перемещении украинской военной техники", – заявили в пресс-центре.

Суд признал их виновными по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) и приговорил к лишению свободы на срок от восьми до 12 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Донецкая область, Киевская область, война России против Украины, суд
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