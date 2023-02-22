СБУ задержала подозреваемых в организации псевдореферендума в Херсонской области и угрозах пытками

В сообщении говорится, что местные жители в начале полномасштабного вторжения добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вступили в ряды местных оккупационных администраций.

Там их назначили в состав созданных россиянами "участковых избирательных комиссий", где их задачей было фабриковать результаты так называемого референдума, отмечает СБУ.

По данным следствия, коллаборанты в сопровождении вооруженных россиян обходили дома местных жителей и требовали предоставить персональные данные, а затем людей заставляли прийти на избирательные участки и "проголосовать" в пользу РФ.

В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали насилием, а также заключением в российские пыточные, говорится в сообщении.

После освобождения части региона подозреваемые пытались затеряться среди жителей общины и таким образом попытаться избежать правосудия, но правоохранители установили местонахождение каждого из фигурантов и задержали их, заявляют в СБУ.

В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.