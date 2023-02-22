ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала подозреваемых в организации псевдореферендума в Херсонской области и угрозах пытками

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ задержала предполагаемых коллаборантов
СБУ задержала предполагаемых коллаборантов
Фото: ssu.gov.ua (архив)

В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонской области задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к организации российского псевдореферендума о "присоединении" региона к России. Об этом 22 февраля сообщает в Telegram Служба безопасности Украины.

В сообщении говорится, что местные жители в начале полномасштабного вторжения добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вступили в ряды местных оккупационных администраций.

Там их назначили в состав созданных россиянами "участковых избирательных комиссий", где их задачей было фабриковать результаты так называемого референдума, отмечает СБУ.

По данным следствия, коллаборанты в сопровождении вооруженных россиян обходили дома местных жителей и требовали предоставить персональные данные, а затем людей заставляли прийти на избирательные участки и "проголосовать" в пользу РФ.

В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали насилием, а также заключением в российские пыточные, говорится в сообщении.

После освобождения части региона подозреваемые пытались затеряться среди жителей общины и таким образом попытаться избежать правосудия, но правоохранители установили местонахождение каждого из фигурантов и задержали их, заявляют в СБУ.

В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября 2022 года на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

Теги: СБУ, референдум, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, подозрение, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Галина ГРИШИНА
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
Галина ГРИШИНА
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (11873)
2
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (7345)
3
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (6361)
4
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (5354)
5
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5290)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5199)
7
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4247)
8
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе (3438)
 
 
 
 