СБУ задержала подозреваемых в организации псевдореферендума в Херсонской области и угрозах пытками

В сообщении говорится, что местные жители в начале полномасштабного вторжения добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вступили в ряды местных оккупационных администраций.
Там их назначили в состав созданных россиянами "участковых избирательных комиссий", где их задачей было фабриковать результаты так называемого референдума, отмечает СБУ.
По данным следствия, коллаборанты в сопровождении вооруженных россиян обходили дома местных жителей и требовали предоставить персональные данные, а затем людей заставляли прийти на избирательные участки и "проголосовать" в пользу РФ.
В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали насилием, а также заключением в российские пыточные, говорится в сообщении.
После освобождения части региона подозреваемые пытались затеряться среди жителей общины и таким образом попытаться избежать правосудия, но правоохранители установили местонахождение каждого из фигурантов и задержали их, заявляют в СБУ.
В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.
С 23-го по 27 сентября 2022 года на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России.
Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.