Боеприпасы для HIMARS и беспилотники. США в годовщину российского вторжения объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Боеприпасы для HIMARS войдут в новый пакет военной помощи США для Украины Фото: EPA

"Ровно год назад Россия начала неспровоцированное и ничем не оправданное полномасштабное вторжение в мирную и демократическую соседнюю Украину. Год спустя приверженность Соединенных Штатов оказанию необходимой помощи Украине вместе с примерно 50 странами только укрепилась", – сказано в релизе.

В Пентагоне убеждены, что новый пакет поможет усилить противовоздушную оборону Украины и способность украинских воинов отражать российскую агрессию.

В частности, Соединенные Штаты выделяют дополнительные беспилотные авиационные системы (БАС), средства обнаружения, противодействия БАС и радиоэлектронной борьбы, а также критически важные запасы боеприпасов.

В минобороны США уточнили, что войдет в 33-й пакет военной помощи Украине:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;

беспилотники Switchblade 600;

беспилотники Altius-600 UAS;

беспилотники Jump 20;

средства противодействия БПЛА и выявления средств радиоэлектронной борьбы;

средства разминирования;

оборудование для обеспечения защищенной связи;

финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Помощь предоставляется в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые берутся непосредственно из американских запасов вооружения и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются у промышленности.

"Это объявление – начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – отметили в Пентагоне.