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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боеприпасы для HIMARS и беспилотники. США в годовщину российского вторжения объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

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Боеприпасы для HIMARS войдут в новый пакет военной помощи США для Украины
Боеприпасы для HIMARS войдут в новый пакет военной помощи США для Украины
Фото: EPA

Министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд, решение о предоставлении которого приняла администрация президента США Джо Байдена.

"Ровно год назад Россия начала неспровоцированное и ничем не оправданное полномасштабное вторжение в мирную и демократическую соседнюю Украину. Год спустя приверженность Соединенных Штатов оказанию необходимой помощи Украине вместе с примерно 50 странами только укрепилась", – сказано в релизе.

В Пентагоне убеждены, что новый пакет поможет усилить противовоздушную оборону Украины и способность украинских воинов отражать российскую агрессию.

В частности, Соединенные Штаты выделяют дополнительные беспилотные авиационные системы (БАС), средства обнаружения, противодействия БАС и радиоэлектронной борьбы, а также критически важные запасы боеприпасов.

В минобороны США уточнили, что войдет в 33-й пакет военной помощи Украине:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  • беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;
  • беспилотники Switchblade 600;
  • беспилотники Altius-600 UAS;
  • беспилотники Jump 20;
  • средства противодействия БПЛА и выявления средств радиоэлектронной борьбы;
  • средства разминирования;
  • оборудование для обеспечения защищенной связи;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Помощь предоставляется в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые берутся непосредственно из американских запасов вооружения и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются у промышленности.

"Это объявление – начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – отметили в Пентагоне.

Контекст:

20 февраля во время визита в Киев президент США Байден объявил о пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля.

Новый пакет американской помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS и гаубиц, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.

По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.

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