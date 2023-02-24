Боеприпасы для HIMARS и беспилотники. США в годовщину российского вторжения объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

"Ровно год назад Россия начала неспровоцированное и ничем не оправданное полномасштабное вторжение в мирную и демократическую соседнюю Украину. Год спустя приверженность Соединенных Штатов оказанию необходимой помощи Украине вместе с примерно 50 странами только укрепилась", – сказано в релизе.
В Пентагоне убеждены, что новый пакет поможет усилить противовоздушную оборону Украины и способность украинских воинов отражать российскую агрессию.
В частности, Соединенные Штаты выделяют дополнительные беспилотные авиационные системы (БАС), средства обнаружения, противодействия БАС и радиоэлектронной борьбы, а также критически важные запасы боеприпасов.
В минобороны США уточнили, что войдет в 33-й пакет военной помощи Украине:
Помощь предоставляется в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые берутся непосредственно из американских запасов вооружения и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются у промышленности.
"Это объявление – начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – отметили в Пентагоне.
20 февраля во время визита в Киев президент США Байден объявил о пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля.
Новый пакет американской помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS и гаубиц, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.
По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.