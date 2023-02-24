Новое оружие и обученные на Западе украинские военные изменят динамику на поле боя – министр обороны США

Пока украинцы продолжают борьбу, мы будем с ними – Остин Фото: ЕРА

По его словам, на данный момент Пентагон обучает и оснащает необходимым оборудованием несколько бригад мотопехоты ВСУ, и это "довольно существенный потенциал".

"Вдобавок к этому будет дополнительная артиллерия, поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", – сказал Остин.

Глава оборонного ведомства подтвердил обещание американского президента Джо Байдена и других официальных лиц о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Пока украинцы продолжают борьбу и работают над возвращением своей суверенной территории, мы будем там с ними", – сказал он, отметив, что международное сообщество останется с Украиной и когда боевые действия прекратятся.

Глава Пентагона добавил, что видит возможность окончания войны за столом переговоров, но без территориальных компромиссов со стороны Украины.

"В чем заинтересованы украинцы, так это в том, чтобы выгнать россиян со своей территории. И я думаю, что это, вероятно, будет отправной точкой [для переговоров], но я позволю украинцам говорить самим за себя", – сказал в интервью Остин.