Новое оружие и обученные на Западе украинские военные изменят динамику на поле боя – министр обороны США

По его словам, на данный момент Пентагон обучает и оснащает необходимым оборудованием несколько бригад мотопехоты ВСУ, и это "довольно существенный потенциал".
"Вдобавок к этому будет дополнительная артиллерия, поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", – сказал Остин.
Глава оборонного ведомства подтвердил обещание американского президента Джо Байдена и других официальных лиц о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Пока украинцы продолжают борьбу и работают над возвращением своей суверенной территории, мы будем там с ними", – сказал он, отметив, что международное сообщество останется с Украиной и когда боевые действия прекратятся.
Глава Пентагона добавил, что видит возможность окончания войны за столом переговоров, но без территориальных компромиссов со стороны Украины.
"В чем заинтересованы украинцы, так это в том, чтобы выгнать россиян со своей территории. И я думаю, что это, вероятно, будет отправной точкой [для переговоров], но я позволю украинцам говорить самим за себя", – сказал в интервью Остин.
20 февраля во время визита в Киев Байден объявил о новом пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, он включает боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, а также системы Javelin, противотанковые системы и радары наблюдения за воздушным пространством.