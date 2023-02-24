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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новое оружие и обученные на Западе украинские военные изменят динамику на поле боя – министр обороны США

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Пока украинцы продолжают борьбу, мы будем с ними Остин
Пока украинцы продолжают борьбу, мы будем с ними – Остин
Фото: ЕРА

Ресурсы, предоставленные США и другими союзниками, позволят Вооруженным силам Украины прорвать российскую оборону и начать освобождение оккупированных территорий. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал 23 февраля в интервью CNN.

По его словам, на данный момент Пентагон обучает и оснащает необходимым оборудованием несколько бригад мотопехоты ВСУ, и это "довольно существенный потенциал".

"Вдобавок к этому будет дополнительная артиллерия, поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", – сказал Остин.

Глава оборонного ведомства подтвердил обещание американского президента Джо Байдена и других официальных лиц о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Пока украинцы продолжают борьбу и работают над возвращением своей суверенной территории, мы будем там с ними", – сказал он, отметив, что международное сообщество останется с Украиной и когда боевые действия прекратятся.

Глава Пентагона добавил, что видит возможность окончания войны за столом переговоров, но без территориальных компромиссов со стороны Украины.

"В чем заинтересованы украинцы, так это в том, чтобы выгнать россиян со своей территории. И я думаю, что это, вероятно, будет отправной точкой [для переговоров], но я позволю украинцам говорить самим за себя", – сказал в интервью Остин.

Контекст:По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.

20 февраля во время визита в Киев Байден объявил о новом пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, он включает боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, а также системы Javelin, противотанковые системы и радары наблюдения за воздушным пространством.

Теги: США, Пентагон, военная техника, агрессия, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, Ллойд Остин, контрнаступление
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