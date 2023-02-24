"Ни один из вариантов не рассчитан на недели или два месяца". В Пентагоне рассказали, когда танки Abrams будут в Украине

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, есть варианты, которые меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", – сказала Вормут на мероприятии по вопросам обороны.

По ее словам, еще предстоит определить, смогут ли танки добраться в Украину к концу года.

По словам Вормут, среди вариантов, представленных министру обороны США Ллойду Остину, есть строительство танков "с нуля". Однако обычно армия модернизирует существующие варианты танков.

Также рассматриваются варианты, которые включали бы страны, которым США ранее продавали танки. Вормут отметила, что это могло бы предположительно быстрее доставить танки в Украину, но могло бы нарушить отношения с важными союзниками.

Отмечается, что поскольку США объявили, что танки M1 Abrams будут поставляться Украине вместе с другими танками из стран-партнеров, официальные лица США предупредили, что сроки их доставки могут быть значительными.

По словам Вормут, речь идет не только о танках, но и о поддержке, которая также будет включать эвакуационные машины, боеприпасы и обучение украинских военнослужащих, которое идет вместе с ними.