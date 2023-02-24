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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ни один из вариантов не рассчитан на недели или два месяца". В Пентагоне рассказали, когда танки Abrams будут в Украине

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Доставка американских танков в Украину займет много месяцев, говорят в США
Доставка американских танков в Украину займет много месяцев, говорят в США
Фото: EPA

США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams в Украину, сроки и способ доставки еще разрабатываются. Об этом заявила 23 февраля министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут, сообщает CNN.

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, есть варианты, которые меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", – сказала Вормут на мероприятии по вопросам обороны.

По ее словам, еще предстоит определить, смогут ли танки добраться в Украину к концу года.

По словам Вормут, среди вариантов, представленных министру обороны США Ллойду Остину, есть строительство танков "с нуля". Однако обычно армия модернизирует существующие варианты танков.

Также рассматриваются варианты, которые включали бы страны, которым США ранее продавали танки. Вормут отметила, что это могло бы предположительно быстрее доставить танки в Украину, но могло бы нарушить отношения с важными союзниками.

Отмечается, что поскольку США объявили, что танки M1 Abrams будут поставляться Украине вместе с другими танками из стран-партнеров, официальные лица США предупредили, что сроки их доставки могут быть значительными.

По словам Вормут, речь идет не только о танках, но и о поддержке, которая также будет включать эвакуационные машины, боеприпасы и обучение украинских военнослужащих, которое идет вместе с ними.

Контекст:

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме.

В то же время Соединенные Штаты не смогут передать Украине танки Abrams к ожидаемому наступлению Украины весной, заявила 26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".

Теги: США, Пентагон, танки, военная помощь, война России против Украины, Кристин Вормут, Abrams
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