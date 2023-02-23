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В США обсуждают защиту украинского неба в том числе тем, чего у ВСУ "еще не было" – Госдепартамент

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Некоторые страны в Европе, как и США, заинтересованы в передаче Украине истребителей Нуланд
Некоторые страны в Европе, как и США, заинтересованы в передаче Украине истребителей – Нуланд
Фото: Under Secretary Victoria Nuland / Twitter

США ищут способы усилить противовоздушную оборону Украины в борьбе российской агрессией. Об этом заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд сказала 23 февраля в видео-интервью The Washington Post, которое издание транслировало в Youtube.

По ее словам, для освобождения оккупированных территорий и победы над РФ Вооруженным силам Украины необходима развитая система защиты неба.

"Она будет включать в себя некоторые вещи, которые уже были переданы, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставляли", – сказала Нуланд.

Отвечая на вопрос, возможна ли поставка в Украину американских боевых самолетов F-16, она отметила, что эта тема обсуждается.

"Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри [американской администрации], рассматривая долгосрочные потребности украинской стороны в противовоздушной защите, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе также заинтересованы в предоставлении таких самолетов", – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что США думают "не только о предстоящих весной боях, но и о будущем украинской армии", уточнив, что речь идет о "меняющейся картине".

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Теги: Виктория Нуланд, авиация, Госдепартамент США, военная помощь, истребители, война России против Украины, F-16
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