В США обсуждают защиту украинского неба в том числе тем, чего у ВСУ "еще не было" – Госдепартамент

Некоторые страны в Европе, как и США, заинтересованы в передаче Украине истребителей – Нуланд Фото: Under Secretary Victoria Nuland / Twitter

По ее словам, для освобождения оккупированных территорий и победы над РФ Вооруженным силам Украины необходима развитая система защиты неба.

"Она будет включать в себя некоторые вещи, которые уже были переданы, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставляли", – сказала Нуланд.

Отвечая на вопрос, возможна ли поставка в Украину американских боевых самолетов F-16, она отметила, что эта тема обсуждается.

"Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри [американской администрации], рассматривая долгосрочные потребности украинской стороны в противовоздушной защите, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе также заинтересованы в предоставлении таких самолетов", – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что США думают "не только о предстоящих весной боях, но и о будущем украинской армии", уточнив, что речь идет о "меняющейся картине".