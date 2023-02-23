Кулеба: Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения территории Украины

Кулеба ответил на опасения, что в случае передачи Украине западных истребителей они будут использованы для ударов по РФ Фото: EPA

"Мы используем оружие, которое мы получаем от партнеров, для нанесения ударов по России, которая находится на оккупированных территориях Украины", – сказал министр, комментируя опасения, что в случае передачи Украине западных истребителей они будут использованы для ударов по РФ.

На уточняющий вопрос, может ли Украина гарантировать не нанесение ударов по России, Кулеба заявил: "Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения территории Украины".

Кулеба подчеркнул, что Украина использует право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН, и имеет право на получение для этой самообороны всего необходимого вооружения.