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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения территории Украины

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Кулеба ответил на опасения, что в случае передачи Украине западных истребителей они будут использованы для ударов по РФ
Кулеба ответил на опасения, что в случае передачи Украине западных истребителей они будут использованы для ударов по РФ
Фото: EPA

Оружие, предоставленное Украине западными партнерами, будет использовано для освобождения оккупированных украинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 февраля журналистам в Нью-Йорке перед заседанием Генассамблеи ООН, сообщил "Укринформ".

"Мы используем оружие, которое мы получаем от партнеров, для нанесения ударов по России, которая находится на оккупированных территориях Украины", – сказал министр, комментируя опасения, что в случае передачи Украине западных истребителей они будут использованы для ударов по РФ.

На уточняющий вопрос, может ли Украина гарантировать не нанесение ударов по России, Кулеба заявил: "Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения территории Украины".

Кулеба подчеркнул, что Украина использует право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН, и имеет право на получение для этой самообороны всего необходимого вооружения.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, военная помощь, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, война России против Украины
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