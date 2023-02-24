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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отключили мобильный интернет в оккупированных районах Луганской области, чтобы местные жители не передавали данные ВСУ – Генштаб

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С начала полномасштабного вторжения почти вся Луганская область захвачена РФ
С начала полномасштабного вторжения почти вся Луганская область захвачена РФ
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Операторы мобильной связи ограничили действие сети на временно захваченной Россией территории Луганской области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 24 февраля в Facebook.

Таким образом  оккупанты пытаются помешать партизанам связываться с ВСУ.

"Операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным украиским населением", – говорится в сообщении.

Вероятно, что интернет будет отключен на всех занятых россиянами территориях Луганской области, добавляют в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RcvGoxR5tN6G8fq3XAM658eaTbivGuqA1W7SU5H6cWoCz3hT2Dig1dzr5vnz7AJwl

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщили в областной военной администрации.

Теги: интернет, Луганская область, мобильная связь, Генштаб ВСУ, партизаны, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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