Оккупанты отключили мобильный интернет в оккупированных районах Луганской области, чтобы местные жители не передавали данные ВСУ – Генштаб

Таким образом оккупанты пытаются помешать партизанам связываться с ВСУ.
"Операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным украиским населением", – говорится в сообщении.
Вероятно, что интернет будет отключен на всех занятых россиянами территориях Луганской области, добавляют в Генштабе.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщили в областной военной администрации.