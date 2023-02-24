Оккупанты отключили мобильный интернет в оккупированных районах Луганской области, чтобы местные жители не передавали данные ВСУ – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения почти вся Луганская область захвачена РФ Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Таким образом оккупанты пытаются помешать партизанам связываться с ВСУ.

"Операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным украиским населением", – говорится в сообщении.

Вероятно, что интернет будет отключен на всех занятых россиянами территориях Луганской области, добавляют в Генштабе.