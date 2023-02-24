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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – британскому журналисту: Где наши самолеты Typhoon? Спросите у моего друга Риши

В Офисе президента не исключили, что Великобритания первой передаст Украине истребители
В Офисе президента не исключили, что Великобритания первой передаст Украине истребители
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Самое главное для победы Украины в войне, которую в феврале 2022 года начала Россия – единство украинцев.

Об этом на пресс-конференции 24 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалась на его странице в Facebook.

Представитель британского СМИ обращаясь к Зеленскому процитировал его слова, что Украина может победить в войне в 2023 году, учитывая западную поддержку, которая поступает. Если победы не случится, и такую же пресс-конференцию придется провести через год, то почему такой победы может не случиться, спросил он президента Украины.

"Самое главное – это единство. Это важно для поддержки… Если недостаточно вооружения, боеприпасов, снарядов, то мы, конечно, можем проиграть. Но тут главное в том, что мы будем терять наших людей. Для нашей страны это будет еще одним вызовом, – ответил Зеленский. – Самая большая проблема, которая может случиться, это слабость внутри страны. Я даже не хочу думать о том, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации как сейчас. Это было бы ужасно. Я не хочу об этом думать. И вы забудьте все, о чем говорили. Нам нужно быть уверенными. Мы партнеры".

Президент переспросил журналиста, из Великобритании ли он, тот ответил утвердительно.

"Мы победим", – заверил Зеленский.

После небольшой паузы президент обратился к британскому журналисту.

"Где наши самолеты Typhoon? Спросите у моего друга Риши (премьер-министра Великобритании Риши Сунака. – "ГОРДОН")", – шутя спросил Зеленский.     

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1277132973235395/

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине". 

Теги: Украина, Великобритания, вооружение, военная помощь, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, война России против Украины, президент, пресс-конференция, премьер-министр, Риши Сунак
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