Зеленский – британскому журналисту: Где наши самолеты Typhoon? Спросите у моего друга Риши

Об этом на пресс-конференции 24 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалась на его странице в Facebook.

Представитель британского СМИ обращаясь к Зеленскому процитировал его слова, что Украина может победить в войне в 2023 году, учитывая западную поддержку, которая поступает. Если победы не случится, и такую же пресс-конференцию придется провести через год, то почему такой победы может не случиться, спросил он президента Украины.

"Самое главное – это единство. Это важно для поддержки… Если недостаточно вооружения, боеприпасов, снарядов, то мы, конечно, можем проиграть. Но тут главное в том, что мы будем терять наших людей. Для нашей страны это будет еще одним вызовом, – ответил Зеленский. – Самая большая проблема, которая может случиться, это слабость внутри страны. Я даже не хочу думать о том, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации как сейчас. Это было бы ужасно. Я не хочу об этом думать. И вы забудьте все, о чем говорили. Нам нужно быть уверенными. Мы партнеры".

Президент переспросил журналиста, из Великобритании ли он, тот ответил утвердительно.

"Мы победим", – заверил Зеленский.

После небольшой паузы президент обратился к британскому журналисту.

"Где наши самолеты Typhoon? Спросите у моего друга Риши (премьер-министра Великобритании Риши Сунака. – "ГОРДОН")", – шутя спросил Зеленский.