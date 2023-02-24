Зеленский о возможности РФ вторгнуться в страну НАТО: Это может случиться

"Это возможно. И это может случиться", – сказал президент.

Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину необходимо показывать россиянам успехи на поле боя.

"Успех на поле боя в Украине не состоится, массированного реванша не получится – по крайней мере мы будем бороться, и если будут поставки [оружия] – [мы] будем более сильными", – сказал президент.

Поэтому, по его мнению, Россия может пытаться показать успех в другом "слабом месте". Например, это может быть страна, на которую в советское время было влияние Москвы и где есть "те или иные проблемы и конфликты", добавил Зеленский.

Как пример, он вспомнил Молдову. 9 февраля Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Украинская сторона проинформировала об этом молдавскую сторону, в частности президента страны Майю Санду.

После этого случая россиянам понадобилось две недели, чтобы начать новую "информационную атаку", рассказал Зеленский.

"Сейчас они делают вбросы, что в ситуации на границе – на контактной линии – Приднестровья и Украины есть недопонимания... Они закидывают через медиа, что Украина пытается зайти на территорию Транснистрии, Приднестровья. Для чего это делается? Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы. И мы считаем, что территория Приднестровья – это территория независимого государства Молдова. И они провоцируют постоянно", – сказал президент.

Зеленский добавил, что с самого начала войны с территории Приднестровья были выстрелы в украинскую сторону.

"Они хотели, чтобы мы зашли. И я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала, как решить этот вопрос. [РФ] действовала с разных сторон. Я считаю, что Россия будет добиваться каких-то успехов. И постоянно будет делать такие шаги", – резюмировал глава государства.