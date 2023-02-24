"Неплохо поговорили". Зеленский провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова поддержки в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

"Благодарим вас и весь турецкий народ за помощь, которую мы испытывали все это время. Эту поддержку мы будем всегда помнить", – сказал президент.

Также он поблагодарил Эрдогана за поддержку Турцией резолюции ООН о "справедливом и прочном мире" в Украине (всего резолюцию поддержала 141 страна).

Зеленский и Эрдоган "неплохо поговорили", отметил президент во время пресс-конференции посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ "Февраль. Год несокрушимости" 24 февраля.

Глава государства заявил, что Эрдоган сделал много вещей "важных" для Украины. В частности поддерживает "зерновую инициативу" и посодействовал обмену пленными, благодаря чему были освобождены 215 украинских военных.

В то же время Зеленский заявил, что не стал бы участвовать в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые хочет организовать президент Турции Эрдоган.

"Мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему: "Посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны". Но он не смог этого сделать. И не только он. А он считает, что сможет [сделать это] сейчас. Сейчас мы не можем. [Путин] – это не тот уже человек. Там не с кем говорить", – отметил глава государства.

Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским и неоднократно предлагал посредничество для проведения переговоров между ними.