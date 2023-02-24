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"Неплохо поговорили". Зеленский провел телефонные переговоры с Эрдоганом

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Зеленский отметил, что они "неплохо поговорили" с президентом Турции Эрдоганом
Зеленский отметил, что они "неплохо поговорили" с президентом Турции Эрдоганом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова поддержки в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

"Благодарим вас и весь турецкий народ за помощь, которую мы испытывали все это время. Эту поддержку мы будем всегда помнить", – сказал президент.

Также он поблагодарил Эрдогана за поддержку Турцией резолюции ООН о "справедливом и прочном мире" в Украине (всего резолюцию поддержала 141 страна).

Зеленский и Эрдоган "неплохо поговорили", отметил президент во время пресс-конференции посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ "Февраль. Год несокрушимости" 24 февраля.

Глава государства заявил, что Эрдоган сделал много вещей "важных" для Украины. В частности поддерживает "зерновую инициативу" и посодействовал обмену пленными, благодаря чему были освобождены 215 украинских военных.

В то же время Зеленский заявил, что не стал бы участвовать в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые хочет организовать президент Турции Эрдоган.

"Мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему: "Посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны". Но он не смог этого сделать. И не только он. А он считает, что сможет [сделать это] сейчас. Сейчас мы не можем. [Путин] – это не тот уже человек. Там не с кем говорить", – отметил глава государства.

Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским и неоднократно предлагал посредничество для проведения переговоров между ними.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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