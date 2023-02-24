Зеленский об отношениях с Израилем: Хотел бы, чтобы они выбрали сторону

"Долгое время за время войны я хотел поддержки от Израиля не только от населения, она большая, но и от лидеров их политикума, их разных структур. Для меня это будет важно. Исторически важно. Украина имеет исторически прекрасные отношения со страной Израиль", – заявил Зеленский.

У украинской стороны было много разговоров с израильской "на разных уровнях", публичных и непубличных, добавил президент, но поменять ее позицию было "очень сложно".

"У Израиля непростая ситуация с Россией, Ираном, Сирий и так далее. Но я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне. Я хотел бы, чтобы они выбрали сторону. И конечно же, я бы хотел, чтобы сторону Украины, потому что я даже не знаю, как Израиль может поддерживать войну. Страна, которая много лет в войне", – сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что улучшения в отношениях между Израилем и Украиной начались.