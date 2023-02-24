Зеленский об отношениях с Израилем: Хотел бы, чтобы они выбрали сторону

"Долгое время за время войны я хотел поддержки от Израиля не только от населения, она большая, но и от лидеров их политикума, их разных структур. Для меня это будет важно. Исторически важно. Украина имеет исторически прекрасные отношения со страной Израиль", – заявил Зеленский.
У украинской стороны было много разговоров с израильской "на разных уровнях", публичных и непубличных, добавил президент, но поменять ее позицию было "очень сложно".
"У Израиля непростая ситуация с Россией, Ираном, Сирий и так далее. Но я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне. Я хотел бы, чтобы они выбрали сторону. И конечно же, я бы хотел, чтобы сторону Украины, потому что я даже не знаю, как Израиль может поддерживать войну. Страна, которая много лет в войне", – сказал президент.
В то же время Зеленский подчеркнул, что улучшения в отношениях между Израилем и Украиной начались.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.
Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за военной помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины в сентябре.
Зеленский призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский Бродский говорил, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
21 февраля в Киеве Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля Юлием Эдельштейном и Зеэвом Элькиным. Также с ними встретился министр обороны Украины Алексей Резников.