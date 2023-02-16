Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН – глава МИД

Кулеба (справа) рассказал, что в беседе с Коэном (слева) затронул вопрос формулы мира президента Зеленского Фото: EPA

Об этом 16 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

Кулеба рассказал, что в беседе с Коэном он затронул вопрос формулы мира президента Зеленского.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о том, чтобы они присоединились к ее реализации. Мы знаем, и Израиль знает даже лучше нас, потому что борется за себя уже десятилетия. Мы знаем, что справедливый мир может существовать только в условиях, когда ты достаточно силен, чтобы быть способным этот мир защитить. И это был лейтмотив разговора", – отметил глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что в ООН пройдут "определенные мероприятия", где Украина "рассчитывает на поддержку израильских партнеров".

Коэн подчеркнул, что Израиль поддерживает народ Украины.

"Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе", – сообщил Коэн.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.