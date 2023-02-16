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Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН – глава МИД

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Кулеба (справа) рассказал, что в беседе с Коэном (слева) затронул вопрос формулы мира президента Зеленского
Кулеба (справа) рассказал, что в беседе с Коэном (слева) затронул вопрос формулы мира президента Зеленского
Фото: EPA

Израиль поддерживает предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира по прекращению войны, которую в феврале 2022 года начала РФ.

Об этом 16 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

Кулеба рассказал, что в беседе с Коэном он затронул вопрос формулы мира президента Зеленского.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о том, чтобы они присоединились к ее реализации. Мы знаем, и Израиль знает даже лучше нас, потому что борется за себя уже десятилетия. Мы знаем, что справедливый мир может существовать только в условиях, когда ты достаточно силен, чтобы быть способным этот мир защитить. И это был лейтмотив разговора", – отметил глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что в ООН пройдут "определенные мероприятия", где Украина "рассчитывает на поддержку израильских партнеров".

Коэн подчеркнул, что Израиль поддерживает народ Украины.

"Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе", – сообщил Коэн.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1453912235138267/

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.

Контекст:

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Теги: Россия, Украина, Израиль, ООН, МИД Украины, переговоры, агрессия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, пресс-конференция, МИД Израиля, Эли Коэн
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