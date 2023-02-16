Глава МИД Израиля приехал в Украину. Это первый визит израильского чиновника такого уровня за год

Коэн (справа) приехал в Киев на поезде из Польши Фото: Michael Brodsky / Twitter

"Я приехал сказать: "Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", – написал Коэн.

У него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Он также анонсировал посещение Бабьего Яра и возобновление полноценной работы посольства Израиля в Киеве.

В ходе визита Коэн уже посетил Бучу Киевской области, фото оттуда опубликовал он сам и посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасов, о которых я здесь услышал и почувствовал. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невиновным", – заявил Коэн.

Коэн также посетил "одну из последних оставшихся евреек в Гостомеле", сообщил Бродский. Министр привез 82-летней Жанетте Бутенко обогреватель и теплое одеяло.

Minister @elicoh1 visited one of the last remaining Jews in #Hostomel, Janette Butenko, 82 y.o. The minister brought her a heater and a warm blanket pic.twitter.com/yM728tXUfn — Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 16, 2023

О деталях визита пишет Times Of Israel. Издание отмечает, что это первый приезд израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщается, на следующий день после однодневного визита в Турцию Коэн вечером 15 февраля приземлился в польском Жешуве, а затем сел со своей делегацией на ночной поезд из Перемышля в Киев.

Из соображений безопасности визит хранили в тайне до прибытия Коэна в Бучу.

Коэн примет участие в церемонии официального открытия посольства Израиля в Киеве на постоянной основе и встретится с членами еврейской общины Киева.

Ожидается, что министр вылетит обратно в Израиль утром 17 февраля из Польши после еще одного ночного путешествия поездом.

В Буче Коэн возложил венок к братской могиле 116 мирных жителей, убитых россиянами, но ни разу не упомянул Россию, отмечает издание.

"Мы находимся здесь с важным визитом солидарности с украинским народом", – сказал министр в ответ на вопрос, осудит ли он россиян, добавив, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь.