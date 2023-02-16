Глава МИД Израиля приехал в Украину. Это первый визит израильского чиновника такого уровня за год

"Я приехал сказать: "Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", – написал Коэн.
У него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Он также анонсировал посещение Бабьего Яра и возобновление полноценной работы посольства Израиля в Киеве.
* * * , * * * * * * * * * .— * * | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
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В ходе визита Коэн уже посетил Бучу Киевской области, фото оттуда опубликовал он сам и посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
"Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасов, о которых я здесь услышал и почувствовал. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невиновным", – заявил Коэн.
* * , * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * * .— * * | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
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Visiting #Bucha @elicoh1 pic.twitter.com/DovswBJAQq— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 16, 2023
Коэн также посетил "одну из последних оставшихся евреек в Гостомеле", сообщил Бродский. Министр привез 82-летней Жанетте Бутенко обогреватель и теплое одеяло.
Minister @elicoh1 visited one of the last remaining Jews in #Hostomel, Janette Butenko, 82 y.o. The minister brought her a heater and a warm blanket pic.twitter.com/yM728tXUfn— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 16, 2023
О деталях визита пишет Times Of Israel. Издание отмечает, что это первый приезд израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.
Как сообщается, на следующий день после однодневного визита в Турцию Коэн вечером 15 февраля приземлился в польском Жешуве, а затем сел со своей делегацией на ночной поезд из Перемышля в Киев.
Из соображений безопасности визит хранили в тайне до прибытия Коэна в Бучу.
Коэн примет участие в церемонии официального открытия посольства Израиля в Киеве на постоянной основе и встретится с членами еврейской общины Киева.
Ожидается, что министр вылетит обратно в Израиль утром 17 февраля из Польши после еще одного ночного путешествия поездом.
В Буче Коэн возложил венок к братской могиле 116 мирных жителей, убитых россиянами, но ни разу не упомянул Россию, отмечает издание.
"Мы находимся здесь с важным визитом солидарности с украинским народом", – сказал министр в ответ на вопрос, осудит ли он россиян, добавив, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября 2022 года, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.
Коэн, ступая в должность главы МИД, заявил, что приоритетом внешней политики Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь", и "одну вещь мы сделаем точно – будем меньше говорить публично".
В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.