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Глава МИД Израиля приехал в Украину. Это первый визит израильского чиновника такого уровня за год

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Коэн (справа) приехал в Киев на поезде из Польши
Коэн (справа) приехал в Киев на поезде из Польши
Фото: Michael Brodsky / Twitter

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев с визитом. Об этом он сообщил в Twitter.

"Я приехал сказать: "Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", – написал Коэн.

У него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Он также анонсировал посещение Бабьего Яра и возобновление полноценной работы посольства Израиля в Киеве.

В ходе визита Коэн уже посетил Бучу Киевской области, фото оттуда опубликовал он сам и посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. 

"Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасов, о которых я здесь услышал и почувствовал. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невиновным", – заявил Коэн. 

Коэн также посетил "одну из последних оставшихся евреек в Гостомеле",  сообщил Бродский. Министр привез 82-летней Жанетте Бутенко обогреватель и теплое одеяло.

О деталях визита пишет Times Of Israel. Издание отмечает, что это первый приезд израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщается, на следующий день после однодневного визита в Турцию Коэн вечером 15 февраля приземлился в польском Жешуве, а затем сел со своей делегацией на ночной поезд из Перемышля в Киев. 

Из соображений безопасности визит хранили в тайне до прибытия Коэна в Бучу.

Коэн примет участие в церемонии официального открытия посольства Израиля в Киеве на постоянной основе и встретится с членами еврейской общины Киева.

Ожидается, что министр вылетит обратно в Израиль утром 17 февраля из Польши после еще одного ночного путешествия поездом. 

В Буче Коэн возложил венок к братской могиле 116 мирных жителей, убитых россиянами, но ни разу не упомянул Россию, отмечает издание. 

"Мы находимся здесь с важным визитом солидарности с украинским народом", – сказал министр в ответ на вопрос, осудит ли он россиян, добавив, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВОГанц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО". 

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября 2022 года, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера

Коэн, ступая в должность главы МИД, заявил, что приоритетом внешней политики Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь", и "одну вещь мы сделаем точно – будем меньше говорить публично".

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

Теги: Израиль, Польша, Гостомель, гуманитарная помощь, Буча, война России против Украины, визит, МИД Израиля, Михаэль Бродский (посол), Эли Коэн
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