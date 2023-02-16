Кулеба: Израилю хорошо известен наш список военных потребностей. Гуманитарная поддержка очень важна, но самое важное – это победа в войне

Об этом 16 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Израиля Эли Коэном заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.
"Израилю очень хорошо известен наш список военных потребностей, он передавался прошлому правительству, передавался этому правительству. Мы будем ждать принятия соответствующих решений. Прежде всего, речь идет о защите украинского неба", – сказал Кулеба.
Глава МИД Украины выразил благодарность правительству Израиля "за все гуманитарные инициативы", израильскому бизнесу и гражданам – за поддержку, особенно волонтерам, которые были в Украине с первых дней войны.
"Я подчеркнул во время нашей беседы, что в то время, когда гуманитарная поддержка действительно очень важна, но самое важное – это победа в войне. И Израиль знает это, как никто другой… Если не победить врага, все остальное теряет смысл. Поэтому мы сегодня говорили не только о гуманитарной поддержке, но и о других вещах, которыми Израиль может поддержать Украину", – отметил Кулеба.
Он добавил, что доволен встречей с Коэном и "качеством разговора". По словам Кулебы, глава МИД Израиля после их телефонного разговора приехал в Киев "даже быстрее, чем обещал по телефону".
"Я думаю, что сегодня мы закладываем очень серьезный фундамент. Но будет ли построено на этом фундаменте полноценное здание – зависит безусловно от дальнейших решений, которые будут приниматься или нет, – подчеркнул глава украинского МИД. – Нет ни одной объективной причины, почему Израиль и Украина сегодня не должны стоять плечом к плечу. Сегодня, завтра и всегда".
Глава МИД Израиля приехал в Украину поездом 16 февраля. Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника с начала полномасштабного вторжения РФ.
В ходе визита Коэн посетил деоккупированную в апреле 2022 года Бучу Киевской области. Коэн возложил венок к братской могиле 116 мирных жителей, убитых россиянами, но ни разу не упомянул Россию, отмечает Times Of Israel.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября 2022 года, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
18 октября Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.
Коэн, ступая в должность главы МИД, заявил, что приоритетом внешней политики Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь", и "одну вещь мы сделаем точно – будем меньше говорить публично".