Кулеба: Израилю хорошо известен наш список военных потребностей. Гуманитарная поддержка очень важна, но самое важное – это победа в войне

Нет ни одной объективной причины, почему Израиль и Украина "не должны стоять плечом к плечу", отметил Кулеба (справа) после встречи с Коэном Фото: Michael Brodsky / Twitter

Об этом 16 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Израиля Эли Коэном заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Израилю очень хорошо известен наш список военных потребностей, он передавался прошлому правительству, передавался этому правительству. Мы будем ждать принятия соответствующих решений. Прежде всего, речь идет о защите украинского неба", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины выразил благодарность правительству Израиля "за все гуманитарные инициативы", израильскому бизнесу и гражданам – за поддержку, особенно волонтерам, которые были в Украине с первых дней войны.

"Я подчеркнул во время нашей беседы, что в то время, когда гуманитарная поддержка действительно очень важна, но самое важное – это победа в войне. И Израиль знает это, как никто другой… Если не победить врага, все остальное теряет смысл. Поэтому мы сегодня говорили не только о гуманитарной поддержке, но и о других вещах, которыми Израиль может поддержать Украину", – отметил Кулеба.

Он добавил, что доволен встречей с Коэном и "качеством разговора". По словам Кулебы, глава МИД Израиля после их телефонного разговора приехал в Киев "даже быстрее, чем обещал по телефону".

"Я думаю, что сегодня мы закладываем очень серьезный фундамент. Но будет ли построено на этом фундаменте полноценное здание – зависит безусловно от дальнейших решений, которые будут приниматься или нет, – подчеркнул глава украинского МИД. – Нет ни одной объективной причины, почему Израиль и Украина сегодня не должны стоять плечом к плечу. Сегодня, завтра и всегда".

Глава МИД Израиля приехал в Украину поездом 16 февраля. Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника с начала полномасштабного вторжения РФ.

В ходе визита Коэн посетил деоккупированную в апреле 2022 года Бучу Киевской области. Коэн возложил венок к братской могиле 116 мирных жителей, убитых россиянами, но ни разу не упомянул Россию, отмечает Times Of Israel.