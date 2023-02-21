Резников обсудил с парламентской делегацией Израиля сотрудничество в оборонной сфере

"Рад приветствовать представителей Кнессета Юлия Эдельштейна и Зеева Элькина в Киеве. Обсудили ситуацию в Украине и ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в оборонной сфере", – написал министр.

Он поблагодарил Израиль за поддержку и оказанную гуманитарную помощь.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Так, действовавший на тот момент министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.

Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.

Израиль готов к военной помощи Украине против агрессии России, но в той степени, которая не спровоцирует Москву. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 2 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, писало израильское издание Тimes of Israel со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора политиков. Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев некое "военное оборудование".