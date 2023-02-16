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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассчитывает, что визит главы МИД Израиля в Украину поможет углублению сотрудничества двух стран

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Зеленский встретился с Коэном в Киеве
Зеленский встретился с Коэном в Киеве
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля в Киеве встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны. 

"Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке, – заявил он. – В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Я приглашаю Израиль присоединиться к реализации нашей формулы мира". 

Зеленский выразил благодарность Израилю за оказанную Украине гуманитарную помощь и рассказал, что обсуждал с Коэном вопросы участия Израиля в послевоенном восстановлении Украины. 

"Украина могла бы использовать опыт Израиля в разминировании. Рассчитываю, что этот визит будет способствовать углублению нашего сотрудничества", – добавил он. 

Контекст:

Коэн прибыл в Украину утром, посетил освобожденную от оккупантов Бучу Киевской области. Встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и пообщался с журналистами в Киеве. 

Глава МИД Украины отметил, что доволен встречей с Коэном и "качеством разговора". По словам Кулебы, глава МИД Израиля после их телефонного разговора приехал в Киев "даже быстрее, чем обещал по телефону". Коэн заявил, что Израиль поддерживает формулу мира, предложенную Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Израиль, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование, сотрудничество, МИД Израиля, восстановление, Эли Коэн
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