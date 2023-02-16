Зеленский рассчитывает, что визит главы МИД Израиля в Украину поможет углублению сотрудничества двух стран

Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.
"Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке, – заявил он. – В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Я приглашаю Израиль присоединиться к реализации нашей формулы мира".
Зеленский выразил благодарность Израилю за оказанную Украине гуманитарную помощь и рассказал, что обсуждал с Коэном вопросы участия Израиля в послевоенном восстановлении Украины.
"Украина могла бы использовать опыт Израиля в разминировании. Рассчитываю, что этот визит будет способствовать углублению нашего сотрудничества", – добавил он.
Коэн прибыл в Украину утром, посетил освобожденную от оккупантов Бучу Киевской области. Встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и пообщался с журналистами в Киеве.
Глава МИД Украины отметил, что доволен встречей с Коэном и "качеством разговора". По словам Кулебы, глава МИД Израиля после их телефонного разговора приехал в Киев "даже быстрее, чем обещал по телефону". Коэн заявил, что Израиль поддерживает формулу мира, предложенную Украиной.