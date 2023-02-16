Зеленский рассчитывает, что визит главы МИД Израиля в Украину поможет углублению сотрудничества двух стран

Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.

"Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке, – заявил он. – В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Я приглашаю Израиль присоединиться к реализации нашей формулы мира".

Зеленский выразил благодарность Израилю за оказанную Украине гуманитарную помощь и рассказал, что обсуждал с Коэном вопросы участия Израиля в послевоенном восстановлении Украины.

"Украина могла бы использовать опыт Израиля в разминировании. Рассчитываю, что этот визит будет способствовать углублению нашего сотрудничества", – добавил он.