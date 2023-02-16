Иран представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе – глава МИД Израиля

Об этом Коэн сказал в Киеве 16 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы присоединиться к словам министра иностранных дел Кулебы в осуждении разрушительной деятельности Ирана, которая распространилась на Украину, создает террор и хаос, убивает невинных людей. Иран – это страна, которая является страной №1 в мире в финансировании терроризма. Это еще одно напоминание о том, что Иран представляет угрозу не только этой стране, но и всей Европе", – отметил Коэн.

По его словам, необходимо послать "очень четкий месседж", что "террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена".

"Мы стоим вместе с украинцами в призыве положить конец иранскому террору, и мы будем работать на всех уровнях и на всех международных площадках с тем, чтобы обеспечить безопасность нашего региона", – резюмировал глава МИД Израиля.