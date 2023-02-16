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Иран представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе – глава МИД Израиля

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Иран является страной №1 в мире по финансированию терроризма, заявил Коэн
Иран является страной №1 в мире по финансированию терроризма, заявил Коэн
Фото: EPA

Глава МИД Израиля Эли Коэн осудил "разрушительную деятельность" Ирана в Украине.

Об этом Коэн сказал в Киеве 16 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы присоединиться к словам министра иностранных дел Кулебы в осуждении разрушительной деятельности Ирана, которая распространилась на Украину, создает террор и хаос, убивает невинных людей. Иран – это страна, которая является страной №1 в мире в финансировании терроризма. Это еще одно напоминание о том, что Иран представляет угрозу не только этой стране, но и всей Европе", – отметил Коэн.

По его словам, необходимо послать "очень четкий месседж", что "террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена".

"Мы стоим вместе с украинцами в призыве положить конец иранскому террору, и мы будем работать на всех уровнях и на всех международных площадках с тем, чтобы обеспечить безопасность нашего региона", – резюмировал глава МИД Израиля.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1453912235138267/

Контекст:

Россия нанесла уже 17 атак по инфраструктуре Украины с применением иранских дронов-камикадзе.

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники. СМИ сообщали, что завод Shahed Aviation Industries, который производит дроны Shahed-136, не уничтожен в результате взрывов. Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане.

Теги: Украина, Иран, терроризм, МИД Украины, агрессия, военная помощь, угрозы, беспилотники, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, пресс-конференция, финансирование, МИД Израиля, дрон-камикадзе, Эли Коэн
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