Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане

О "попытке" Израиля "совершить террористический акт против комплекса мастерских", принадлежащего минобороны, говорится в письме генсеку ООН от посла Ирана Амира Саида Иравани, сообщает 2 февраля BBC.
При этом Иравани не уточнил, какими доказательствами располагает Иран.
По словам Иравани, Иран оставляет за собой право ответить "везде и всегда, когда это будет сочтено необходимым".
В то же время Израиль не подтвердил и не опроверг возможную причастность к атаке на военный объект, отмечает BBC.
В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники, и на крупном заводе по производству моторных масел недалеко от города Тебриз.
Минобороны Ирана подтвердило, что на оборонный завод была совершена атака дронами, но заявило, что она была "неудачной".
СМИ сообщали, что завод Shahed Aviation Industries в иранском городе Исфахан, который производит дроны Shahed-136, не уничтожен в результате взрывов.