Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане

СМИ сообщали, что завод Shahed Aviation Industries в Исфахане, который производит дроны Shahed-136, не уничтожен в результате взрывов Скриншот: Gündem Arşiv / Twitter

О "попытке" Израиля "совершить террористический акт против комплекса мастерских", принадлежащего минобороны, говорится в письме генсеку ООН от посла Ирана Амира Саида Иравани, сообщает 2 февраля BBC.

При этом Иравани не уточнил, какими доказательствами располагает Иран.

По словам Иравани, Иран оставляет за собой право ответить "везде и всегда, когда это будет сочтено необходимым".

В то же время Израиль не подтвердил и не опроверг возможную причастность к атаке на военный объект, отмечает BBC.