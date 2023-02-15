Иран использует войну в Украине как витрину для своих технологий – The Guardian

В Тегеране заявили, что в иранских БПЛА заинтересованы "десятки стран" Фото: depositphotos.com

Тегеран использует войну в Украине "как витрину для своих технологий", пишет Бомонт.

Иран превратился из "регионального игрока" в области беспилотных летательных аппаратов на Ближнем Востоке в самого "значительного" военного сторонника России, говорится в статье.

Иранские беспилотники, использованные в атаках на Ближнем Востоке, были идентичны тем, которые РФ выпускает по Украине, отметил журналист ссылаясь на данные официальных лиц.

Использование Тегераном беспилотников "быстро развивалось" с 2014 года, говорится в материале. А после применения БПЛА в Украине Иран накопил "ценный" опыт для своей программы разработки летательных аппаратов.

В Тегеране предполагают, что в иранских БПЛА теперь заинтересованы "десятки стран": новостной веб-сайт Al-Monitor опубликовал цитаты представителя иранской военной разведки, описывающие перспективы продаж беспилотников.

"Наша мощь выросла до уровня, когда Китай стоит в очереди, чтобы купить 15 тыс. наших беспилотников", – сказал иранский чиновник.