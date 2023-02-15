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Иран использует войну в Украине как витрину для своих технологий – The Guardian

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В Тегеране заявили, что в иранских БПЛА заинтересованы "десятки стран"
В Тегеране заявили, что в иранских БПЛА заинтересованы "десятки стран"
Фото: depositphotos.com

Иран становится мировым лидером в производстве дешевых и смертоносных беспилотников. Об этом говорится в материале британского журналиста Питера Бомонта для The Guardian, опубликованном 14 февраля.

Тегеран использует войну в Украине "как витрину для своих технологий", пишет Бомонт. 

Иран превратился из "регионального игрока" в области беспилотных летательных аппаратов на Ближнем Востоке в самого "значительного" военного сторонника России, говорится в статье. 

Иранские беспилотники, использованные в атаках на Ближнем Востоке, были идентичны тем, которые РФ выпускает по Украине, отметил журналист ссылаясь на данные официальных лиц.

Использование Тегераном беспилотников "быстро развивалось" с 2014 года, говорится в материале. А после применения БПЛА в Украине Иран накопил "ценный" опыт для своей программы разработки летательных аппаратов. 

В Тегеране предполагают, что в иранских БПЛА теперь заинтересованы "десятки стран": новостной веб-сайт Al-Monitor опубликовал цитаты представителя иранской военной разведки, описывающие перспективы продаж беспилотников. 

"Наша мощь выросла до уровня, когда Китай стоит в очереди, чтобы купить 15 тыс. наших беспилотников", – сказал иранский чиновник.

Контекст:

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметил The Guardian. 

Беспилотники Mohajer-6 могут находиться в воздухе шесть часов и работать на электроэнергии. Они могут нести бомбы весом 40 кг и оснащены высокоточными системами визуализации и наведения, объяснило The Guardian.

Shahed-129 несет более тяжелую полезную нагрузку в 60 кг, но может оставаться в воздухе всего четыре часа, в то время как Shahed-191 может летать в течение пяти часов с нагрузкой 70 кг, отмечало издание.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Теги: Россия, Украина, Иран, Китай, Тегеран, беспилотники, Британия
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