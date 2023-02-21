"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения". Зеленский встретился с депутатами Кнессета

"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах", – написал Бродский.
Он добавил совместное фото участников встречи, в которой, кроме Зеленского и депутатов Кнессета, принял участие он сам, а также глава Офиса президента Андрей Ермак.
Meeting @ZelenskyyUa together with @YuliEdelstein and @zeev_elkin. Israel and Ukraine will maintain close relations based on common values and mutual interests. @AndriyYermak pic.twitter.com/Z1rIHkXVcc— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 21, 2023
Делегация парламента Израиля прибыла в Киев 20 февраля с официальным визитом. Депутаты посетили Бучу в Киевской области, а также встретились с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Knesset members @YuliEdelstein and @zeev_elkin arrived in Kyiv pic.twitter.com/9TBYkTIxH8— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 20, 2023
Visiting #Bucha with @YuliEdelstein and @zeev_elkin pic.twitter.com/Fv6muVskoo— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 20, 2023
Эдельштейн и Элькин ранее возглавляли ряд ведомств в Израиле. Оба являются уроженцами Украины.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.
Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за военной помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.
Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский говорил, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.