"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения". Зеленский встретился с депутатами Кнессета

"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах", – написал Бродский.

Он добавил совместное фото участников встречи, в которой, кроме Зеленского и депутатов Кнессета, принял участие он сам, а также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Meeting @ZelenskyyUa together with @YuliEdelstein and @zeev_elkin. Israel and Ukraine will maintain close relations based on common values and mutual interests. @AndriyYermak pic.twitter.com/Z1rIHkXVcc — Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 21, 2023

Делегация парламента Израиля прибыла в Киев 20 февраля с официальным визитом. Депутаты посетили Бучу в Киевской области, а также встретились с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Эдельштейн и Элькин ранее возглавляли ряд ведомств в Израиле. Оба являются уроженцами Украины.