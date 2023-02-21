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"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения". Зеленский встретился с депутатами Кнессета

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Президент Украины встретился с израильскими депутатами
Президент Украины встретился с израильскими депутатами
Фото: Michael Brodsky / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля встретился с депутатами парламента Израиля Юлием Эдельштейном и Зеэвом Элькиным, которые находятся с визитом в Киеве. Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах", – написал Бродский.

Он добавил совместное фото участников встречи, в которой, кроме Зеленского и депутатов Кнессета, принял участие он сам, а также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Делегация парламента Израиля прибыла в Киев 20 февраля с официальным визитом. Депутаты посетили Бучу в Киевской области, а также встретились с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. 

Эдельштейн и Элькин ранее возглавляли ряд ведомств в Израиле. Оба являются уроженцами Украины.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за военной помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.

Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский говорил, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

Теги: Израиль, депутаты, Владимир Зеленский, Зеэв Элькин, Юлий Эдельштейн, Андрей Ермак, Кнессет, Михаэль Бродский (посол)
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