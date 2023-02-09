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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все напоминает Великую Отечественную войну. Это ад, устроенный террористическим государством

 
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В Израиле в основном военные операции, отметил Десятник
В Израиле – в основном военные операции, отметил Десятник
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, объяснил, что война России против Украины отличается от боевых действий, которые он видел в Израиле, – "вторую ливанскую войну и различные военные операции".

"В Израиле – в основном это военные операции – это не такая полномасштабная война, как в Украине, которая длится почти год. Это совершенно другое. Во-первых, скажем так, практически нет потерь среди мирного населения: ни израильского, ни арабского. В основном устранение идет террористов и террористических
групп среди арабов", – сказал Десятник.

По его словам, обстрел Израиля идет в основном кустарными ракетами "Кассам" (класса "земля – земля").

"Очень-очень редко погибают мирные жители, потому что очень хорошо работают системы ПВО, хорошо
работает система "Железный купол", которая устраняет все ракеты. Здесь, [в Украине], эта война мне напомнила... Все видели художественные фильмы про Великую Отечественную войну [1941-1945 годов]. Когда я участвовал, это буквально мне напомнило, что я участвую чуть ли не в Великой Отечественной войне, только
еще даже жестче. Потому что технологии более новые все. И столько же смертей, столько же вокруг разрухи... Ты понимаешь, что это просто какой-то ад, который устроило террористическое российское государство, когда просто ни с того ни с сего этому маразматику взбрело в голову напасть на страну, которая ничем не угрожала, скажем, России", – объяснил Десятник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле. 

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Израиль, война, военные, фильм, террористы, ПВО, Вторая мировая война, Железный купол, обстрелы, война России против Украины, Денис Десятник
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