Бывший израильский спецназовец Десятник: В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все напоминает Великую Отечественную войну. Это ад, устроенный террористическим государством

"В Израиле – в основном это военные операции – это не такая полномасштабная война, как в Украине, которая длится почти год. Это совершенно другое. Во-первых, скажем так, практически нет потерь среди мирного населения: ни израильского, ни арабского. В основном устранение идет террористов и террористических

групп среди арабов", – сказал Десятник.

По его словам, обстрел Израиля идет в основном кустарными ракетами "Кассам" (класса "земля – земля").

"Очень-очень редко погибают мирные жители, потому что очень хорошо работают системы ПВО, хорошо

работает система "Железный купол", которая устраняет все ракеты. Здесь, [в Украине], эта война мне напомнила... Все видели художественные фильмы про Великую Отечественную войну [1941-1945 годов]. Когда я участвовал, это буквально мне напомнило, что я участвую чуть ли не в Великой Отечественной войне, только

еще даже жестче. Потому что технологии более новые все. И столько же смертей, столько же вокруг разрухи... Ты понимаешь, что это просто какой-то ад, который устроило террористическое российское государство, когда просто ни с того ни с сего этому маразматику взбрело в голову напасть на страну, которая ничем не угрожала, скажем, России", – объяснил Десятник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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