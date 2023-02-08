Бывший израильский спецназовец Десятник: Мои двоюродные братья, живущие в США, считают меня фашистом, убивающим русских. Я им сказал: "Если я вас увижу, буду считать вас врагом и нейтрализовывать, как российских оккупантов"

"Я общался с очень многими россиянами в Израиле, которые поддерживают именно путинский режим, живя в Израиле, – с ними просто без толку говорить, им что-то объяснять. Стене легче объяснить, чем им. Они просто видят в тебе фашиста, нациста, – и все, ни в коем случае с тобой не хотят общаться", – сказал Десятник.

По словам военного, это касается в том числе родственников.

"У меня мои двоюродные братья, живущие в Америке, – мы прекратили полное общение с ними, потому что они также считают, что я "вонючий фашист", убивающий русских. Я им сказал, что наше общение прекращено и, "если вас я вдруг увижу, буду считать таким же врагом и [буду] так же нейтрализовывать, как я нейтрализую на данный момент российских оккупантов", – заявил Десятник.

Он объяснил, что "переругался с половиной своей семьи".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube