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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: Мои двоюродные братья, живущие в США, считают меня фашистом, убивающим русских. Я им сказал: "Если я вас увижу, буду считать вас врагом и нейтрализовывать, как российских оккупантов"

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Десятник отметил, что "переругался с половиной своей семьи"
Десятник отметил, что "переругался с половиной своей семьи"
Скриншот: ТСН / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, заявил, что с некоторыми россиянами, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина, "без толку" о чем-то говорить.

"Я общался с очень многими россиянами в Израиле, которые поддерживают именно путинский режим, живя в Израиле, – с ними просто без толку говорить, им что-то объяснять. Стене легче объяснить, чем им. Они просто видят в тебе фашиста, нациста, – и все, ни в коем случае с тобой не хотят общаться", – сказал Десятник.

По словам военного, это касается в том числе родственников.

"У меня мои двоюродные братья, живущие в Америке, – мы прекратили полное общение с ними, потому что они также считают, что я "вонючий фашист", убивающий русских. Я им сказал, что наше общение прекращено и, "если вас я вдруг увижу, буду считать таким же врагом и [буду] так же нейтрализовывать, как я нейтрализую на данный момент российских оккупантов", – заявил Десятник.

Он объяснил, что "переругался с половиной своей семьи".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле. 

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Израиль, российская пропаганда, фашисты, русские, россияне, Денис Десятник
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