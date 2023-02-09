Бывший израильский спецназовец Десятник: Я верю в Бога. Все, кто воюет за российских террористов, миллион процентов попадут в ад. А все, кто воюет на стороне Украины, – это воины света, воины добра

"Я – да. Я верю в Бога, и я верю в тот свет. Поэтому я и говорю, что все, кто воюет за российских террористов, – они миллион процентов попадут в ад. А все, кто воюет на стороне Украины, – это, скажем так, воины света, воины добра, которые (даже те погибшие) – они все будут в раю", – заявил Десятник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С 24 февраля Украина подвергается полномасштабному вторжению со стороны России.

ВИДЕО

Контекст:

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.

"В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все гораздо жестче – это ад, устроенный террористической Россией", – сказал во время интервью Десятник.