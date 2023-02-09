ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: Я верю в Бога. Все, кто воюет за российских террористов, миллион процентов попадут в ад. А все, кто воюет на стороне Украины, – это воины света, воины добра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Десятник отметил, что верит в "тот свет"
Десятник отметил, что верит в "тот свет"
Скриншот: ProUA / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, ответил на вопрос, верит ли он в "тот свет".

"Я – да. Я верю в Бога, и я верю в тот свет. Поэтому я и говорю, что все, кто воюет за российских террористов, – они миллион процентов попадут в ад. А все, кто воюет на стороне Украины, – это, скажем так, воины света, воины добра, которые (даже те погибшие) – они все будут в раю", – заявил Десятник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С 24 февраля Украина подвергается полномасштабному вторжению со стороны России.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле. 

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.

"В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все гораздо жестче – это ад, устроенный террористической Россией", – сказал во время интервью Десятник.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: религия, война, война России против Украины, Денис Десятник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
Галина ГРИШИНА
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
Галина ГРИШИНА
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
Галина ГРИШИНА
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Галина ГРИШИНА
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
Галина ГРИШИНА
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
Галина ГРИШИНА
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
Галина ГРИШИНА
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
Галина ГРИШИНА
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Галина ГРИШИНА
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Все эти гомеопаты от политики от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Все эти гомеопаты от политики – от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (91433)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (67834)
3
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (63897)
4
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (51086)
5
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (41786)
6
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (39319)
7
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (33146)
8
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (29959)
 
 
 
 