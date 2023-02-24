Зеленский: Эрдоган не смог посадить Путина за стол переговоров до войны, но считает, что сможет сейчас. Сейчас мы не можем

"Я благодарен за инициативы президента Эрдогана, зерновые и другие. Я знаю, как он помогал с азовцами, и я благодарен за это. Мы смогли вернуть [из плена] ребят, которых могли казнить. К сожалению, не всех… Эрдоган сделал несколько вещей, важных для Украины. Я за это благодарен", – подчеркнул Зеленский.
По словам президента, Эрдоган знает его позицию по поводу возможности проведения переговоров с Путиным.
"Мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему: "Посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны". Но он не смог этого сделать. И не только он. А он считает, что сможет [сделать это] сейчас. Сейчас мы не можем. [Путин] – это не тот уже человек. Там не с кем говорить", – отметил глава государства.
Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским и неоднократно предлагал посредничество для проведения переговоров между ними.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров.