Зеленский: Эрдоган не смог посадить Путина за стол переговоров до войны, но считает, что сможет сейчас. Сейчас мы не можем

"Я благодарен за инициативы президента Эрдогана, зерновые и другие. Я знаю, как он помогал с азовцами, и я благодарен за это. Мы смогли вернуть [из плена] ребят, которых могли казнить. К сожалению, не всех… Эрдоган сделал несколько вещей, важных для Украины. Я за это благодарен", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Эрдоган знает его позицию по поводу возможности проведения переговоров с Путиным.

"Мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему: "Посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны". Но он не смог этого сделать. И не только он. А он считает, что сможет [сделать это] сейчас. Сейчас мы не можем. [Путин] – это не тот уже человек. Там не с кем говорить", – отметил глава государства.

Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским и неоднократно предлагал посредничество для проведения переговоров между ними.