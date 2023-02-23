Давление на Украину насчет мирных переговоров не имеет смысла – Зеленский

"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия – не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского, где нет разницы для них – взрослые или дети, военные в форме или мирные жители", – сказал он.
По его словам, давить на Украину нет смысла.
"Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что желающие все еще есть, но "эти люди все меньше говорят об этом вслух".
Зеленский добавил, что целью России является захват территории Украины.
"Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", – сказал президент.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров.