Давление на Украину насчет мирных переговоров не имеет смысла – Зеленский

"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия – не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского, где нет разницы для них – взрослые или дети, военные в форме или мирные жители", – сказал он.

По его словам, давить на Украину нет смысла.

"Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что желающие все еще есть, но "эти люди все меньше говорят об этом вслух".

Зеленский добавил, что целью России является захват территории Украины.

"Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", – сказал президент.