Зеленский о трибунале для РФ: Нельзя, убив такое количество людей, просто так найти выход из ситуации

"Вопрос справедливости нужно довести до конца. Нельзя, убив такое количество людей, прежде всего, гражданского населения, просто так найти выход из ситуации. Что значит "выход"? Это лидер России, большой страны – они должны нести ответственность. Это же не ребенок, который что-то поломал, и можно простить. За преступление нужно отвечать перед законом, перед судом. Такое количество убитых людей – это трагедия. И я верю, что ответ за это будет", – подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что рассчитывает совместно с Нидерландами добиться наказания виновных в крушении самолета рейса МН17.
По словам Зеленского, лидерскую позицию в вопросе создания трибунала за агрессию России против Украины занимают Нидерланды, Великобритания, США, страны Балтии и Польша.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.