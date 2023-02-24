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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о трибунале для РФ: Нельзя, убив такое количество людей, просто так найти выход из ситуации

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Зеленский: Вопрос справедливости нужно довести до конца
Зеленский: Вопрос справедливости нужно довести до конца
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Россия и ее руководство должны понести ответственность за военные преступления против Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 февраля в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которую транслировал телеканал "Ми – Україна".

"Вопрос справедливости нужно довести до конца. Нельзя, убив такое количество людей, прежде всего, гражданского населения, просто так найти выход из ситуации. Что значит "выход"? Это лидер России, большой страны – они должны нести ответственность. Это же не ребенок, который что-то поломал, и можно простить. За преступление нужно отвечать перед законом, перед судом. Такое количество убитых людей – это трагедия. И я верю, что ответ за это будет", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что рассчитывает совместно с Нидерландами добиться наказания виновных в крушении самолета рейса МН17.

По словам Зеленского, лидерскую позицию в вопросе создания трибунала за агрессию России против Украины занимают Нидерланды, Великобритания, США, страны Балтии и Польша.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев. 

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Нидерланды, жертвы, Владимир Зеленский, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд
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