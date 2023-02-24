Зеленский о трибунале для РФ: Нельзя, убив такое количество людей, просто так найти выход из ситуации

"Вопрос справедливости нужно довести до конца. Нельзя, убив такое количество людей, прежде всего, гражданского населения, просто так найти выход из ситуации. Что значит "выход"? Это лидер России, большой страны – они должны нести ответственность. Это же не ребенок, который что-то поломал, и можно простить. За преступление нужно отвечать перед законом, перед судом. Такое количество убитых людей – это трагедия. И я верю, что ответ за это будет", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что рассчитывает совместно с Нидерландами добиться наказания виновных в крушении самолета рейса МН17.

По словам Зеленского, лидерскую позицию в вопросе создания трибунала за агрессию России против Украины занимают Нидерланды, Великобритания, США, страны Балтии и Польша.