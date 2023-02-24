Зеленский: Большинство государств боятся создавать трибуналы

По словам главы государства, площадка ООН может использоваться для создания специального трибунала за преступления РФ.

"Может, это не универсальная площадка. Но другой площадки, где было бы больше стран, которых можно объединить политически, я пока не вижу", – пояснил президент.

Он отметил, что Украина также активно работает над созданием специального механизма для компенсации всего ущерба, который нанесла Россия.

"Это очень сложный механизм. В большинстве своем государства боятся создавать трибуналы, боятся думать об этом, и вы понимаете почему. Потому что разная ответственность. И перед тем, как ввести что-то у себя в государстве, нужно политическое объединение и воля. И ООН для этого очень полезна", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что лидерскую позицию по вопросу создания трибунала занимают Нидерланды, Великобритания, США, страны Балтии и Польша.

По словам президента, война продемонстрировала слабость международных институтов, в частности Красного Креста.

"Знаете, от какого ответа от многих институтов я устал? "У нас не тот мандат". То есть не универсальный мандат, не универсальный доступ, не универсальная организация. Но тем не менее поломали в какой-то момент – ООН во главе с [Антониу] Гутерришем, я ему очень благодарен… Мы все стали активными. Мы завели их нашей энергией", – резюмировал глава государства.