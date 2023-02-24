Зеленский: Большинство государств боятся создавать трибуналы

По словам главы государства, площадка ООН может использоваться для создания специального трибунала за преступления РФ.
"Может, это не универсальная площадка. Но другой площадки, где было бы больше стран, которых можно объединить политически, я пока не вижу", – пояснил президент.
Он отметил, что Украина также активно работает над созданием специального механизма для компенсации всего ущерба, который нанесла Россия.
"Это очень сложный механизм. В большинстве своем государства боятся создавать трибуналы, боятся думать об этом, и вы понимаете почему. Потому что разная ответственность. И перед тем, как ввести что-то у себя в государстве, нужно политическое объединение и воля. И ООН для этого очень полезна", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что лидерскую позицию по вопросу создания трибунала занимают Нидерланды, Великобритания, США, страны Балтии и Польша.
По словам президента, война продемонстрировала слабость международных институтов, в частности Красного Креста.
"Знаете, от какого ответа от многих институтов я устал? "У нас не тот мандат". То есть не универсальный мандат, не универсальный доступ, не универсальная организация. Но тем не менее поломали в какой-то момент – ООН во главе с [Антониу] Гутерришем, я ему очень благодарен… Мы все стали активными. Мы завели их нашей энергией", – резюмировал глава государства.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.