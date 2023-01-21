Шустер: Трибунал должен проходить в Москве, под носом россиян, которые так долго и упорно поддерживают Путина

Шустер о трибунале в Москве: Если в зале будет российский народ и какая-то российская элита, которая до сих пор поддерживает Путина, то у них откроются глаза Фото: depositphotos.com

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Сделать так, чтобы эту трагедию, украинскую трагедию, чтобы ее почувствовало, а если не почувствовало, то хотя бы узнало максимальное количество людей. Вот как организовать такой процесс", – отметил Шустер.

По его мнению, трибунал против российской агрессии теоретически могла бы организовать ООН.

"С моей точки зрения, он должен происходить в Москве, чтобы это событие было прямо под носом россиян, которые так долго и упорно поддерживают [президента РФ Владимира] Путина. И поддерживают то, что он творит в Украине, – считает Шустер. – Если в зале будет российский народ и какая-то российская элита, которая до сих пор поддерживает Путина, то для них это будет открытие, у них откроются глаза".

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