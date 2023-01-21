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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Трибунал должен проходить в Москве, под носом россиян, которые так долго и упорно поддерживают Путина

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Шустер о трибунале в Москве: Если в зале будет российский народ и какая-то российская элита, которая до сих пор поддерживает Путина, то у них откроются глаза
Шустер о трибунале в Москве: Если в зале будет российский народ и какая-то российская элита, которая до сих пор поддерживает Путина, то у них откроются глаза
Фото: depositphotos.com

Трибунал по преступлениям России в войне против Украины нужно провести таким образом, чтобы его увидело молодое поколение и максимальное количество элит мира.

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Сделать так, чтобы эту трагедию, украинскую трагедию, чтобы ее почувствовало, а если не почувствовало, то хотя бы узнало максимальное количество людей. Вот как организовать такой процесс", – отметил Шустер.

По его мнению, трибунал против российской агрессии теоретически могла бы организовать ООН.

"С моей точки зрения, он должен происходить в Москве, чтобы это событие было прямо под носом россиян, которые так долго и упорно поддерживают [президента РФ Владимира] Путина. И поддерживают то, что он творит в Украине, – считает Шустер. – Если в зале будет российский народ и какая-то российская элита, которая до сих пор поддерживает Путина, то для них это будет открытие, у них откроются глаза".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

Резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН, заявила 12 января первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, ООН, Москва, агрессия, Алеся Бацман, преступление, война России против Украины, трибунал, трагедия, телеведущий, интервью, суд
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