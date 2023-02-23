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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ утверждает, что ВСУ готовят провокацию в районе Приднестровья. В Одесской ОВА заявили, что оккупанты паникуют

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С середины 90-х в Приднестровье находится контингент российских миротворческих сил
С середины 90-х в Приднестровье находится контингент российских миротворческих сил
Фото: depositphotos.com

Минобороны РФ 23 февраля в Telegram заявило, что Вооруженные силы Украины якобы готовят провокацию в районе Приднестровья.

В российском ведомстве утверждают, что участие в "вооруженной провокации", которая запланирована на "ближайшее время", также примет полк "Азов".

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", – написала пресс-служба минобороны страны-агрессора.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя в Telegram заявление российского ведомства, заявил, что оккупанты "нагнетают и паникуют".

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, ВСУ, минобороны РФ, Сергей Братчук
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