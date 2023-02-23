Минобороны РФ утверждает, что ВСУ готовят провокацию в районе Приднестровья. В Одесской ОВА заявили, что оккупанты паникуют

В российском ведомстве утверждают, что участие в "вооруженной провокации", которая запланирована на "ближайшее время", также примет полк "Азов".

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", – написала пресс-служба минобороны страны-агрессора.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя в Telegram заявление российского ведомства, заявил, что оккупанты "нагнетают и паникуют".