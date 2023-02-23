Минобороны РФ утверждает, что ВСУ готовят провокацию в районе Приднестровья. В Одесской ОВА заявили, что оккупанты паникуют

В российском ведомстве утверждают, что участие в "вооруженной провокации", которая запланирована на "ближайшее время", также примет полк "Азов".
"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", – написала пресс-служба минобороны страны-агрессора.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя в Telegram заявление российского ведомства, заявил, что оккупанты "нагнетают и паникуют".
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.