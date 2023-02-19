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Премьер Молдовы заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья

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Речан сказал об опасности со стороны РФ
Речан сказал об опасности со стороны РФ
Фото: EPA

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать, выгнать оттуда российские войска, после чего будет необходима экономическая и социальная интеграция граждан. Об этом 19 февраля сообщает tv8.md.

"Там мы должны добиться фундаментальной вещи, демилитаризации. После этого следует все остальное и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там есть, но во главе угла стоит демилитаризация. Это зависит от нескольких вещей, но в какой-то момент это будет решено. Мы находимся в периоде геополитических тектонических движений, и в этих условиях, я уверен, все стороны поймут, что это необходимо сделать", – заявил Речан.

Он отметил, что в Молдове идет гибридная война и Москва пытается захватить демократические процессы и европейский курс страны.

"Мы не можем делать вид, что опасности нереальны, что нам не нужно укреплять возможности для защиты страны. Мы объявили себя нейтральными, но если кто-то попытается напасть на нас, что мы будем делать, брать сумки и бежать? Безответственно игнорировать опасности и вводить общество в заблуждение о том, что этих опасностей не существует", – заявил премьер.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, военные, демилитаризация, российские военные, Дорин Речан
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