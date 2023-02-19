Премьер Молдовы заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья

"Там мы должны добиться фундаментальной вещи, демилитаризации. После этого следует все остальное и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там есть, но во главе угла стоит демилитаризация. Это зависит от нескольких вещей, но в какой-то момент это будет решено. Мы находимся в периоде геополитических тектонических движений, и в этих условиях, я уверен, все стороны поймут, что это необходимо сделать", – заявил Речан.

Он отметил, что в Молдове идет гибридная война и Москва пытается захватить демократические процессы и европейский курс страны.

"Мы не можем делать вид, что опасности нереальны, что нам не нужно укреплять возможности для защиты страны. Мы объявили себя нейтральными, но если кто-то попытается напасть на нас, что мы будем делать, брать сумки и бежать? Безответственно игнорировать опасности и вводить общество в заблуждение о том, что этих опасностей не существует", – заявил премьер.