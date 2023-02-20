В Кремле в ответ на заявление премьера Молдовы о необходимости демилитаризации Приднестровья рекомендовали быть "весьма осторожными"

У РФ "и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные", отметили в Кремле Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Соответствующие заявление 20 февраля сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Речан сказал 19 февраля, что в Молдове идет гибридная война и Москва пытается захватить демократические процессы и европейский курс страны.

Он отметил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать, выгнать оттуда российские войска, после чего будет необходима "экономическая и социальная интеграция граждан".

Песков в ответ сказал, что Россия "остается ответственной стороной" в отношении Приднестровья и "продолжает выполнять соответствующие функции".

"Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]", – пригрозил спикер Кремля.

По словам Пескова, у РФ "и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные".