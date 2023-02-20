В Кремле в ответ на заявление премьера Молдовы о необходимости демилитаризации Приднестровья рекомендовали быть "весьма осторожными"

Соответствующие заявление 20 февраля сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.
Речан сказал 19 февраля, что в Молдове идет гибридная война и Москва пытается захватить демократические процессы и европейский курс страны.
Он отметил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать, выгнать оттуда российские войска, после чего будет необходима "экономическая и социальная интеграция граждан".
Песков в ответ сказал, что Россия "остается ответственной стороной" в отношении Приднестровья и "продолжает выполнять соответствующие функции".
"Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]", – пригрозил спикер Кремля.
По словам Пескова, у РФ "и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные".
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, о размещении которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В МИД РФ заявили, что выступают против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".