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В Кремле в ответ на заявление премьера Молдовы о необходимости демилитаризации Приднестровья рекомендовали быть "весьма осторожными"

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У РФ "и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные", отметили в Кремле
У РФ "и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные", отметили в Кремле
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Кремле отреагировали на заявление нового премьер-министра Молдовы Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья.

Соответствующие заявление 20 февраля сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Речан сказал 19 февраля, что в Молдове идет гибридная война и Москва пытается захватить демократические процессы и европейский курс страны.

Он отметил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать, выгнать оттуда российские войска, после чего будет необходима "экономическая и социальная интеграция граждан".

Песков в ответ сказал, что Россия "остается ответственной стороной" в отношении Приднестровья и "продолжает выполнять соответствующие функции".

"Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]", – пригрозил спикер Кремля.

По словам Пескова, у РФ "и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные".

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, о размещении которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что выступают против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, Кремль, Дмитрий Песков, демилитаризация, конфликт, премьер-министр, спикер, Дорин Речан
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