У России есть несколько сценариев дестабилизации – премьер Молдовы

Он подтвердил недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
"Я несколько раз упоминал, что есть еще несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, но наши институты готовы противостоять таким вызовам", – заявил Речан.
По его словам, Молдова значительно укрепила свои возможности после попыток дестабилизировать ситуацию в стране осенью 2022 года.
"Еще раз отмечу: наша цель – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе в отношении территории левее Днестра. Республика Молдова выступает за мирное решение приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели с точки зрения мира и безопасности", – сказал политик.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.