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У России есть несколько сценариев дестабилизации – премьер Молдовы

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Речан: Молдова готова к различным сценариям
Речан: Молдова готова к различным сценариям
Фото: EPA

Кремль хотел бы открыть новый фронт через Республику Молдова, и это лишь один из планов России. Такое заявление сделал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает Moldova1.

Он подтвердил недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Я несколько раз упоминал, что есть еще несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, но наши институты готовы противостоять таким вызовам", – заявил Речан.

По его словам, Молдова значительно укрепила свои возможности после попыток дестабилизировать ситуацию в стране осенью 2022 года.

"Еще раз отмечу: наша цель – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе в отношении территории левее Днестра. Республика Молдова выступает за мирное решение приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели с точки зрения мира и безопасности", – сказал политик.

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, разведка, Дорин Речан
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