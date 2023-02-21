У России есть несколько сценариев дестабилизации – премьер Молдовы

Он подтвердил недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Я несколько раз упоминал, что есть еще несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, но наши институты готовы противостоять таким вызовам", – заявил Речан.

По его словам, Молдова значительно укрепила свои возможности после попыток дестабилизировать ситуацию в стране осенью 2022 года.

"Еще раз отмечу: наша цель – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе в отношении территории левее Днестра. Республика Молдова выступает за мирное решение приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели с точки зрения мира и безопасности", – сказал политик.