Власти Молдовы опровергли заявление РФ о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье

"Относительно информации, циркулирующей в интернет-пространстве, относительно возможных вызовов Украины в регионе левее Днестра, Минобороны информирует, что отслеживает все события, действия и изменения, которые происходят в регионе и на территории под контролем тираспольского режима. Отметим, что в настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет", – говорится в сообщении.

Министерство заявило, что работает со всеми другими органами безопасности государства, чтобы предотвратить любые попытки дестабилизации.

"Силы Национальной армии в составе Совместных сил по поддержанию мира в Зоне безопасности действуют в штатном режиме. В случае выявления возможных угроз для безопасности страны Минобороны незамедлительно информирует об этом общественное мнение. Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра", – заявляет минобороны Молдовы.

23 февраля минобороны России заявило, что киевский режим якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины".