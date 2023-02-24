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Власти Молдовы опровергли заявление РФ о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье

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В минобороны Молдовы заявили об отсутствии угроз
В минобороны Молдовы заявили об отсутствии угроз
Фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Facebook

Минобороны Молдовы сообщило на официальном сайте 24 февраля об отсутствии угроз безопасности после заявлений России о том, что Украина якобы планирует "вооруженную провокацию" против непризнанного Приднестровья.

"Относительно информации, циркулирующей в интернет-пространстве, относительно возможных вызовов Украины в регионе левее Днестра, Минобороны информирует, что отслеживает все события, действия и изменения, которые происходят в регионе и на территории под контролем тираспольского режима. Отметим, что в настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет", – говорится в сообщении. 

Министерство заявило, что работает со всеми другими органами безопасности государства, чтобы предотвратить любые попытки дестабилизации.

"Силы Национальной армии в составе Совместных сил по поддержанию мира в Зоне безопасности действуют в штатном режиме. В случае выявления возможных угроз для безопасности страны Минобороны незамедлительно информирует об этом общественное мнение. Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра", – заявляет минобороны Молдовы.

23 февраля минобороны России заявило, что киевский режим якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины". 

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, провокации
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