Власти Молдовы опровергли заявление РФ о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье

"Относительно информации, циркулирующей в интернет-пространстве, относительно возможных вызовов Украины в регионе левее Днестра, Минобороны информирует, что отслеживает все события, действия и изменения, которые происходят в регионе и на территории под контролем тираспольского режима. Отметим, что в настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет", – говорится в сообщении.
Министерство заявило, что работает со всеми другими органами безопасности государства, чтобы предотвратить любые попытки дестабилизации.
"Силы Национальной армии в составе Совместных сил по поддержанию мира в Зоне безопасности действуют в штатном режиме. В случае выявления возможных угроз для безопасности страны Минобороны незамедлительно информирует об этом общественное мнение. Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра", – заявляет минобороны Молдовы.
23 февраля минобороны России заявило, что киевский режим якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины".
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.