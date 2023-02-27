Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова

По словам Пенна, тогда он приезжал в РФ вместе со своим коллегой Джеком Николсоном, чтобы представить в России свой фильм "Обещание".

Он также рассказал, что после премьеры ленты его вместе с Николсоном в сопровождении охраны повезли на дачу к российскому режиссеру, поддерживающему режим Путина, Никите Михалкову. Пенн уточнил, что на дачу к Михалкову также приехал Путин.

Американский режиссер подчеркнул, что их кортеж "ехал так быстро, как хотел, не заботясь, может ли это представлять опасность" для жителей тех населенных пунктов, через которые они проезжали.

Пенн вспомнил, что охрана высовывалась из окон авто с дубинками, чтобы разгонять людей, которые проходили вдоль дороги. Он подчеркнул, что "это было излишне агрессивно", а сама поездка вызвала у него "холодное, уродливое чувство".

Режиссер признался, что уже тогда у него было "очень плохое предчувствие" относительно Путина.