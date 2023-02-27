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27 февраля, 2023
 
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Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова

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Пенн 22 года назад ездил в Москву
Пенн 22 года назад ездил в Москву
Фото: ЕРА

Американский актер и режиссер Шон Пенн в интервью британскому изданию Independent рассказал, какое впечатление произвел на него российский диктатор Владимир Путин, когда они встречались в 2001 году на Московском кинофестивале.

По словам Пенна, тогда он приезжал в РФ вместе со своим коллегой Джеком Николсоном, чтобы представить в России свой фильм "Обещание".

Он также рассказал, что после премьеры ленты его вместе с Николсоном в сопровождении охраны повезли на дачу к российскому режиссеру, поддерживающему режим Путина, Никите Михалкову. Пенн уточнил, что на дачу к Михалкову также приехал Путин. 

Американский режиссер подчеркнул, что их кортеж "ехал так быстро, как хотел, не заботясь, может ли это представлять опасность" для жителей тех населенных пунктов, через которые они проезжали.

Пенн вспомнил, что охрана высовывалась из окон авто с дубинками, чтобы разгонять людей, которые проходили вдоль дороги. Он подчеркнул, что "это было излишне агрессивно", а сама поездка вызвала у него "холодное, уродливое чувство".

Режиссер признался, что уже тогда у него было "очень плохое предчувствие" относительно Путина.

Контекст:

Пенн – двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви". 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актер оказался в Киеве на съемках документального фильма об украинском президенте Владимире Зеленском. Он осудил действия российского диктатора Путина и выступил в поддержку украинцев. 

17 февраля 2023 года на Берлинском кинофестивале состоялся показ документального фильма Пенна "Суперсила" (Superpower) о борьбе украинцев с российскими оккупантами. Изначально фильм планировался как история Зеленского, который был комедийным актером, а стал президентом Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, Москва, кинофестиваль, режиссер, Шон Пенн, президент
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