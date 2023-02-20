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20 февраля, 2023
 
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На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower

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Пенн и Кауфман планировали снять фильм о Зеленском, но полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило сценарий картины
Пенн и Кауфман планировали снять фильм о Зеленском, но полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило сценарий картины
Фото: ЕРА

17 февраля на Берлинском международном кинофестивале Берлинале состоялся премьерный показ документального фильма американского режиссера Шона Пенна и продюсера Аарона Кауфмана "Суперсила" (Superpower) о борьбе украинцев с российскими оккупантами. Кадры фильма, продемонстрированные на большом экране кинофестиваля, разместил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью Associated Press Пенн рассказал, что приехал в Киев накануне 24 февраля 2022 года, чтобы снять фильм о Владимире Зеленском – бывшем комедийном актере, который стал президентом Украины.

После того, как было записано первое интервью с Зеленским, Пенн вернулся в отель и той же ночью РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Пенн отметил, что во время первой встречи Зеленский был одет в костюм, уже в следующий раз был в камуфляже, а "его страна находилась в состоянии войны".

Полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило сценарий фильма, подчеркнул Пенн. Перед показом картины о борьбе украинцев с российскими оккупантами зрители минутой молчания почтили память погибших. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Пенн находился в Киеве. Сообщалось, что он зафиксирует происходящие в Украине события, чтобы донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

После этого актер еще дважды приезжал в Украину. Во время своего последнего визита он вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кинофестиваль, Берлинале, война России против Украины, Шон Пенн, Андрей Ермак
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