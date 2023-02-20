На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower

Пенн и Кауфман планировали снять фильм о Зеленском, но полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило сценарий картины Фото: ЕРА

В интервью Associated Press Пенн рассказал, что приехал в Киев накануне 24 февраля 2022 года, чтобы снять фильм о Владимире Зеленском – бывшем комедийном актере, который стал президентом Украины.

После того, как было записано первое интервью с Зеленским, Пенн вернулся в отель и той же ночью РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Пенн отметил, что во время первой встречи Зеленский был одет в костюм, уже в следующий раз был в камуфляже, а "его страна находилась в состоянии войны".

Полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило сценарий фильма, подчеркнул Пенн. Перед показом картины о борьбе украинцев с российскими оккупантами зрители минутой молчания почтили память погибших.