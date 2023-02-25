Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так

Разговор о зрении зашел во время перекуса в купе поезда, где в том числе проходили съемки с участием Зеленского. Пытаясь прочитать написанное на этикетке чайного пакета, Зеленский, щурясь и отодвигая от себя стакан с чаем, признался, что не может это сделать.

"Ничего не вижу, хоть убей. Я потерял зрение – это физически. А, наоборот, считаю, что людей "вижу", – рассказал он. – Много же работали, когда не было полного освещения. Потому что полное освещение мы не использовали. Охрана говорила: "Давайте немножко меньше". Мы много работали много месяцев. А потом [зрение] немножко ухудшилось".

На уточняющий вопрос Комарова, использует ли он линзы для коррекции зрения, президент ответил отрицательно.

"Я читаю в очках. Теперь так", – подытожил Зеленский.