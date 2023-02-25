Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так

Разговор о зрении зашел во время перекуса в купе поезда, где в том числе проходили съемки с участием Зеленского. Пытаясь прочитать написанное на этикетке чайного пакета, Зеленский, щурясь и отодвигая от себя стакан с чаем, признался, что не может это сделать.
"Ничего не вижу, хоть убей. Я потерял зрение – это физически. А, наоборот, считаю, что людей "вижу", – рассказал он. – Много же работали, когда не было полного освещения. Потому что полное освещение мы не использовали. Охрана говорила: "Давайте немножко меньше". Мы много работали много месяцев. А потом [зрение] немножко ухудшилось".
На уточняющий вопрос Комарова, использует ли он линзы для коррекции зрения, президент ответил отрицательно.
"Я читаю в очках. Теперь так", – подытожил Зеленский.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину живет в Офисе президента отдельно от семьи.
15 февраля в интервью немецкому изданию Zeit Magazin супруга Зеленского Елена также сообщила, что у нее ухудшилось зрение. Она предположила, что причиной ухудшения зрения могло стать то, что она "постоянно смотрит в телефон и следит за тем, что происходит в стране", а также то, что из-за массированных ракетных ударов российскими оккупантами по инфраструктурным объектам в Украине часто отключают электричество.
Она упомянула, что одной из причин могло быть и то, что во время воздушных тревог приходится находиться в подвале, где мало света.