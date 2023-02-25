Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме

Обе певицы в разное время были участницами украинской группы "ВИА Гра", продюсером которой является проживающий сейчас в Италии украинский продюсер Константин Меладзе.

"С Верой мы никогда не были подругами и даже у нас был небольшой конфликт. Этой истории, наверное, уже пять лет, – рассказала артистка. – Когда я покинула группу, она очень резко отреагировала на одно из моих первых интервью. Я удивилась, почему она это сделала, ведь мы с ней не были подругами и наши интересы были очень разными".

По словам Миши Романовой, Брежнева написала ей после выхода интервью.

"Она мне написала смс. Оно было в достаточно такой жесткой, грубой форме. Она обвинила меня во лжи. Я ответила ей в такой же форме", – отметила Миша Романова.

Певица подчеркнула, что из уважения к Константину Меладзе не хочет говорить плохо о его жене. Миша Романова предположила, что Брежнева, вероятно, хотела, чтобы она указала причиной своего ухода из группы не желание развивать сольную карьеру, а беременность.

"Наверное, она была просто в плохом настроении. Все мы люди", – резюмировала она.