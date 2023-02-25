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25 февраля, 2023
 
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Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Миша Романова ушла из группы "ВИА Гра" в 2029 году
Миша Романова ушла из группы "ВИА Гра" в 2029 году
Фото: misharomanova / Instagram

Украинская певица Миша Романова в интервью, которое опубликовано 25 февраля на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина, рассказала о конфликте с украинской артисткой Верой Брежневой.

Обе певицы в разное время были участницами украинской группы "ВИА Гра", продюсером которой является проживающий сейчас в Италии украинский продюсер Константин Меладзе. 

"С Верой мы никогда не были подругами и даже у нас был небольшой конфликт. Этой истории, наверное, уже пять лет, – рассказала артистка. – Когда я покинула группу, она очень резко отреагировала на одно из моих первых интервью. Я удивилась, почему она это сделала, ведь мы с ней не были подругами и наши интересы были очень разными".

По словам Миши Романовой, Брежнева написала ей после выхода интервью.

"Она мне написала смс. Оно было в достаточно такой жесткой, грубой форме. Она обвинила меня во лжи. Я ответила ей в такой же форме", – отметила Миша Романова. 

Певица подчеркнула, что из уважения к Константину Меладзе не хочет говорить плохо о его жене. Миша Романова предположила, что Брежнева, вероятно, хотела, чтобы она указала причиной своего ухода из группы не желание развивать сольную карьеру, а беременность.

"Наверное, она была просто в плохом настроении. Все мы люди", – резюмировала она.

Контекст:

Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.  

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2007-м она начала сольную карьеру.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, Миша Романова
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