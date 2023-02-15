"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда

Миша Романова: Никогда не устану благодарить эту жизнь за тебя, потому что ты мой лучший подарок Фото: misharomanova / Instagram

Певица позирует в кадре, прикрывая ладонью лицо бойфренда.

"Я готова кричать на весь мир, что у меня самый лучший парень на свете. Ты тот, кто делает меня счастливой день ото дня, ты тот, кто придает мне сил, когда кажется, что хуже уже быть не может. Никогда не устану благодарить эту жизнь за тебя, потому что ты мой лучший подарок", – написала артистка.

"А зачем закрывать парню лицо?" – отреагировали подписчики.

"А это как с детьми до года – чтобы не сглазили", – пошутили в ответ фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)