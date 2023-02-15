"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда

Певица позирует в кадре, прикрывая ладонью лицо бойфренда.
"Я готова кричать на весь мир, что у меня самый лучший парень на свете. Ты тот, кто делает меня счастливой день ото дня, ты тот, кто придает мне сил, когда кажется, что хуже уже быть не может. Никогда не устану благодарить эту жизнь за тебя, потому что ты мой лучший подарок", – написала артистка.
"А зачем закрывать парню лицо?" – отреагировали подписчики.
"А это как с детьми до года – чтобы не сглазили", – пошутили в ответ фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка вместе с сыном переехала в Германию. Имя отца своего ребенка она не называет.
О своем новом бойфренде певица впервые сообщила осенью 2022 года. Она не афиширует фамилию своего избранника, а также скрывает его лицо.