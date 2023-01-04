"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце

Певица показала фото своей руки с крупным кольцом на безымянном пальце.

"Всем желаю любви в 2023 году", – написала она.

"Горько молодым!" – прокомментировала подписчица katerinasergeevaa.

"Кто счастливчик?" – поинтересовалась __katherine__22__.

"Ты уже сказала "да"? – спросила juliabeloshytskaya.

"Ничего не скажу", – ответила певица.

Контекст:

Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка вместе с сыном Мартином переехала в Германию. 28 ноября она сообщила, что вернулась в Украину.

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до рождения сына. Имени отца своего ребенка певица не называет.