"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце

Певица показала фото своей руки с крупным кольцом на безымянном пальце.
"Всем желаю любви в 2023 году", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Горько молодым!" – прокомментировала подписчица katerinasergeevaa.
"Кто счастливчик?" – поинтересовалась __katherine__22__.
"Ты уже сказала "да"? – спросила juliabeloshytskaya.
"Ничего не скажу", – ответила певица.
Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка вместе с сыном Мартином переехала в Германию. 28 ноября она сообщила, что вернулась в Украину.
Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до рождения сына. Имени отца своего ребенка певица не называет.