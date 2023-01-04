"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете

Дорофеева в белом корсете продемонстрировала перед камерой кольца, колье и серьги. Она отметила, что коллекция называется "Сенси", как и новый альбом певицы.

"Суперзая", – прокомментировал подписчик volodya_tyshkevich.

"Кайф!" – написала dashabuxman.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.