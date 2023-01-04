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04 января, 2023
 
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"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки

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Богдан Ступка умер в 2012 году
Богдан Ступка умер в 2012 году
Фото: stupka777 / Instagram

Проживающий в США украинский актер Дмитрий Ступка 3 января разместил в Instagram ролик с участием своей пятилетней дочери Богданы.

В ролике девочка танцует под ритмичную музыку, стоя на кресле.

"Растет цветочек", – прокомментировала пост подписчица tankap100.

"Папина доця", – написала julia_beliak.

Контекст:

Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США. 7 апреля 2022 года супруга актера, блогер Полина Логунова заявила о расставании с ним. 

По словам Ступки, сейчас они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине. Дочь пары после развода осталась с матерью, но периодически живет вместе с отцом.

Богдан Ступка был актером театра Заньковецкой во Львове, после – Киевского драматического театра имени Франко. С 1999-го по 2001 год был министром культуры и искусств Украины в правительстве Виктора Ющенко. С 2001 года до последних дней жизни был художественным руководителем театра Франко.

Ступка сыграл около 100 ролей в кино и более 50 на театральной сцене. Среди самых известных его работ – фильмы "Белая птица с черной отметиной", "Водитель для Веры", "Свои", "Сердце на ладони", "Два в одном"; спектакли "Украденное счастье", "Тевье-Тевель", "Король Лир", "Царь Эдип".

Актер ушел из жизни 22 июля 2012 года после длительного онкологического заболевания. Ему было 70 лет. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Теги: США, видео, дети, Богдан Ступка, Дмитрий Ступка, ролик
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