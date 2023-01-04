"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере

Певица запечатлена в белом свитере свободного кроя.

"Загадывали ли вы желание на Новый год? Пожалуй, такого никогда еще не было: когда мы точно знаем, о чем мечтает большинство людей рядом. Но сила такого желания – безгранична. Поэтому я верю, что оно обязательно сбудется. Вы, главное, никому о нем не рассказывайте. Т-с-с-с", – написала она.

"Какая красивая", – прокомментировала подписчица nichka_kra.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

В конце декабря 2022 года в сети предположили, что Каменских беременна. Такие же предположения высказывались и в ноябре того же года.