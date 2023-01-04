Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2023
 
Новости

"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Загадывали ли вы желание на Новый год?
Каменских: Загадывали ли вы желание на Новый год? 
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 3 января разместила в Instagram фото, для которого позировала у елки.

Певица запечатлена в белом свитере свободного кроя.

"Загадывали ли вы желание на Новый год? Пожалуй, такого никогда еще не было: когда мы точно знаем, о чем мечтает большинство людей рядом. Но сила такого желания – безгранична. Поэтому я верю, что оно обязательно сбудется. Вы, главное, никому о нем не рассказывайте. Т-с-с-с", – написала она.

"Какая красивая", – прокомментировала подписчица nichka_kra.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

В конце декабря 2022 года в сети предположили, что Каменских беременна. Такие же предположения высказывались и в ноябре того же года.

Теги: беременность, Настя Каменских, Потап, певица, рэпер, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе
  Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе
Алеся БАЦМАН
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
Дмитрий ГОРДОН
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное начали ухаживать старые знакомые
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые
"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией
"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям Слава!"
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям Слава!"
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 