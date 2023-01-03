Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото

Реус указала геолокацию – Швегальп. Это высокогорный перевал в швейцарских Альпах.

Визажист и ее дочь позировали на фоне гор, стоя на дороге.

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Контекст:

Реус – девушка украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.

Александра – дочь Реус от прошлых отношений.

Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).