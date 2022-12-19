Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним

В ролике Налчаджиоглу и Реус спят в одной кровати. Визажистка вскакивает якобы от кошмарного сна, в котором ей привиделось, что на планете исчезли все туши.

"Страшный сон визажиста", – написала Реус.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.